Windows 11, pubblicità sempre più aggressive: ecco il trucco per liberarsene

Dopo la strategia aggressiva per convincere i propri utenti ad abbandonare Windows 10 per passare al suo nuovo sistema operativo, Microsoft torna al centro delle polemiche per le sue campagne pubblicitarie decisamente sopra le righe.

Nonostante le numerose lamentele sui social network e sui forum, infatti, Windows 11 si è trasformato in un vero e proprio spazio pubblicitario, con spot che saltano fuori sullo schermo del pc interrompendo bruscamente le operazioni che l'utente sta effettuando in quel momento. Si tratta ufficialmente di "raccomandazioni", come quelle per acquistare e scaricare software come l'antivirus Bit Defender o videogiochi come Call of Duty Black Ops 6. Il problema è che questi avvisi che compaiono nel pannello delle notifiche, mascherate come consigli, sono in tutto e per tutto delle pubblicità, e anche decisamente aggressive, dato che si susseguono a ritmo incessante.

In effetti, trattandosi di prodotti di casa Microsoft, a tutti gli utenti pare chiaro e inequivocabile il fatto che sia in realtà un bombardamento pubblicitario bello e buono: dal momento che Activision, la software house che ha realizzato il tanto spinto Call of Duty: Black Ops 6, è di proprietà del colosso di Redmond, il consiglio di acquistarne l'"Edizione Cassaforte" non può non essere considerato autoreferenziale. Esattamente come il "consiglio" di abbonarsi a Microsoft 365 per sbloccare funzionalità aggiuntive su Microsoft Defender.

La misura è colma, ed è arrivata la levata di scudi da parte di numerosi utenti. Peraltro in tanti si erano di recente lamentati per le eccessive pressioni da parte dell'azienda per spingere i propri clienti a passare a Windows 11, con avvisi a schermo intero in cui si decantano le incredibili qualità del nuovo sistema operativo. OS che, a onor del vero, presenta problemi a ogni aggiornamento, ed è forse questo uno dei motivi che rende tuttora Windows 10 il preferito e il più installato sui pc di tutto il mondo. Questo genere di avvisi spiegano che è possibile "fare di più con un nuovo PC Windows 11" o suggeriscono di "passare ai nuovi PC Copilot Plus" per ottenere "l'esperienza Windows 11 definitiva" . Messaggi che poi reindirizzano verso un portale promozionale su cui effettuare l'acquisto di questi nuovi e più performanti personal computer.

Nel caso degli spot aggressivi, comunque, esiste una possibilità per gli utenti di intervenire , disattivando le notifiche non

: è sufficiente raggiungere le Impostazioni di Sistema e togliere la spunta da "Ricevi suggerimenti e consigli quando usi Windows" per tornare a respirare e sopravvivere al bombardamento pubblicitario.