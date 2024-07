Da Hopkins alla Marcuzzi. Prime Video si fa in tre

Ascolta ora 00:00 00:00

Annunciati i nuovi palinsesti di Prime Video, dei quali fiore all'occhiello saranno soprattutto le serie: inedite e alle nuove stagioni. Tra le novità gli spettatori vedranno Citadel: Diana, sei episodi di un'intricata spy story con protagonista Matilda De Angelis; quindi Costiera, ambientato in un lussuoso hotel di Positano frequentato, fra gli altri, da Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, e il singolare Those about to die che, diretto da Roland Emmerich con la star Anthony Hopkins, trasporterà il pubblico nel mondo dei gladiatori dell'antica Roma. Molto attesi i protagonisti di serie già consolidate, come Ciro Priello e Fabio Balsamo in Piccoli Pesci, Christian De Sica e Pietro Sermonti in Gigolò per caso, Lillo Petrolo in Sono Lillo, e Stefano Accorsi e Luigi Lo Cascio (cui si unirà anche Carolina Crescentini) per The Bad Guy. Oltre alla serie animata Il Baracchino (con le voci, fra gli altri, di Lillo, Pilar Fogliati e Frank Matano) Prime annuncia anche una nuova serie comedy in sei episodi con Maccio Capatonda, della quale, per ora, si sa solo che sarà diretta da Alessio Dogana. Uno spazio importante anche quello dei film originali: la commedia Natale senza Babbo affidata ad Alessandro Gassman e Luisa Ranieri (favola paradossale di Santa Claus che si prende una pausa di riflessione proprio sotto le feste) e i letterari Non è un paese per single, dall'omonimo romanzo di Felicia Kingsley (sul risveglio all'amore di una madre senza compagno) e Cuori magnetici anch'esso tratto da un romanzo, il primo della trilogia-fenomeno di Stefania S. Love Me, Love Me. Gli show giocheranno infine con il tema della celebrità: protagonisti di Traitors saranno infatti alcuni vip, che si sfideranno a completare delle missioni e a scoprire chi, fra loro, cercherà di ostacolarli.

Le difficoltà di rimanere sul tappeto rosso della fama sarà invece visualizzato da Red Carpet: un game in cui Alessia Marcuzzi dovrà istruire alcuni bodyguards (con sottofondo dei commenti della Gialappa's Band) su come sostenere cinque vip ad arrivare fino in fondo al fatale percorso.