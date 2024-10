Utensili in plastica da bandire in cucina, lo studio: rischio elevato di cancro e lesioni al cervello

Dopo il pericolo delle pentole in teflon, sinonimo di persistenti inquinanti PFAS, si è scoperto il pericolo insospettabile degli utensili da cucina in plastica nera. La potenziale pericolosità di tali utensili a contatto con cibi caldi o addirittura molto caldi sarebbe stato da uno studio che ne confermerebbe la nocività.

Ritardanti di fiamma per errore negli utensili da cucina

Pubblicato nell'edizione di ottobre 2024 della rivista specializzata Chemosphere, lo studio indica che sono stati rinvenuti ritardanti di fiamma negli articoli per la casa e in particolare negli utensili da cucina. Questi ritardanti di fiamma provengono dal riciclo della plastica contenuta nei dispositivi elettronici (computer, televisori, telecomandi, ecc.).

Livelli alti di PDBE nel sangue: un rischio per la salute

I ritardanti di fiamma più pericolosi riscontrati dallo studio nei prodotti di consumo sono gli stessi utilizzati negli involucri elettronici dei televisori e di altri dispositivi elettronici. Sembra che la plastica utilizzata per realizzare i prodotti di consumo sia stata contaminata da ritardanti di fiamma a causa di errori nel riciclaggio dei rifiuti elettronici. Un prodotto di consumo, un vassoio di sushi in plastica nera, conteneva 11.900 parti per milione di ritardante di fiamma decabromodifeniletere, o decaBDE in breve. Tale sostanza chimica è un membro della classe di ritardanti di fiamma degli eteri di difenile polibromurati, o PBDE.

Secondo lo studio le persone con i livelli più alti di PBDE nel sangue avevano circa il 300% di probabilità in più di morire di cancro rispetto alle persone con i livelli più bassi.

Frammenti di plastica sempre più nel nostro cervello

Il DecaBDE è stato vietato nel 2021 dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti dopo essere stato collegato al cancro, a problemi endocrini e alla tiroide, allo sviluppo fetale e infantile, alle funzioni neurocomportamentali e alla tossicità per il sistema riproduttivo e immunitario.

Nonostante queste restrizioni, il decaBDE è stato trovato nel 70% dei campioni analizzati, a livelli che vanno da cinque a 1.200 volte superiori al limite dell’Unione Europea di 10 parti per milione.

Sulla base dell'esposizione a utensili da cucina in plastica nera contaminati, come spatole e cucchiai forati, i ricercatori dello studio hanno stimato che una persona potrebbe essere esposta in media a 34,7 parti per milione di decaBDE ogni giorno. "È stato particolarmente preoccupante il fatto che abbiano trovato dei ritardanti che non dovrebbero più essere utilizzati", ha affermato la tossicologa Linda Birnbaum, ex direttrice del National Institute for Environmental Health Sciences e del National Toxicology Program.

No a plastica nera anche nei giocattoli

È consigliabile non utilizzare plastica nera per i materiali a contatto con gli alimenti o di acquistare giocattoli con pezzi di plastica nera.

Presenti negli oggetti elettronici per rallentare un eventuale incendio, questi ritardanti di fiamma si trovano quindi per errore negli utensili da cucina la cui plastica viene in parte riciclata. Almeno un utensile di plastica nera su dieci contiene questi prodotti tossici. Come sottolineano gli autori dello studio nella loro sintesi, “ i problemi di salute legati ai ritardanti di fiamma comprendono la cancerogenicità, i disturbi endocrini, la neurotossicità e la tossicità per la riproduzione e lo sviluppo ”.

Gli utensili da cucina entrano spesso in contatto con cibi caldi o addirittura molto caldi, il che farebbe precipitare il rilascio di composti tossici nel contenuto dei nostri piatti.

L'85% dei prodotti analizzati è risultato nocivo

Lo studio specifica che l'85% dei prodotti analizzati (giocattoli, spazzole per capelli, utensili da cucina, contenitori per alimenti) contenenti più di 50 ppm (parti per milione) di bromo contenevano ritardanti di fiamma tossici e questo con concentrazioni totali fino a 22.800 mg/kg di prodotto. Nello specifico per quanto riguarda gli utensili da cucina, i ricercatori hanno stimato l'esposizione al ritardante di fiamma bromurato BDE-209: un assorbimento medio di 34.700 nanogrammi al giorno se gli utensili da cucina che lo contengono vengono utilizzati quotidianamente, che supera le stime di assorbimento tramite polvere e cibo.

Il legno o l'acciaio inossidabile sono altamente preferibili

La buona notizia è che esistono alternative per evitare il rischio di avvelenarsi di nascosto attraverso gli utensili da cucina. Si tratta di sostituire, gradualmente se non si può provvedere tutto in una volta a causa dei costi, gli utensili di plastica nera (o anche di altri colori, per precauzione ), con utensili di legno o di acciaio inossidabile. L'acciaio inox è un materiale inerte, senza rivestimento, che non si muove nemmeno se esposto alle alte temperature in cucina.

Anche se il legno è sempre migliore della plastica, potrebbe comunque essere stato trattato o verniciato, quindi meglio diffidare anche in quel caso. Il, che è pratico, va maneggiato con cautela perché non sempre è di buona qualità, e non sempre è privo di sostanze tossiche. Riservarlo per un uso occasionale.