Altri guai per la Salis, spunta un box auto abusivo vicino a casa

Il caso dell'incidente stradale ma non solo. Spunterebbe anche un box abusivo sul conto di Silvia Salis, candidata sindaco a Genova per la coalizione di centrosinistra. Secondo quanto riportato dalla Verità, l’ex atleta olimpica, campionessa di lancio del martello e oggi vicepresidente vicaria del Coni, sarebbe al centro di una polemica con i vicini di casa per un locale accatastato come negozio che l’esponente dem utilizzerebbe come garage.

In base a quanto ricostruito dal quotidiano, la Salis nel 2023 avrebbe acquistato un locale censito al Catasto come negozio (categoria C/1), superficie 21 metri quadri, rendita catastale 1.150,72 euro. Si tratterebbe di un esercizio commerciale di prossimità, ma la candidata di sinistra lo avrebbe trasformato in un garage dove parcheggiare l’auto. Anche perché l’immobile si trova a pochi metri dalla residenza della politica.

E il condominio chiederebbe conto alla Salis di questa conversione. Nel verbale dell’assemblea condominiale del 22 gennaio emergerebbe un dettaglio. Al quarto punto all’ordine del giorno sarebbe presente il seguente passaggio: “Si chiede alla signora Salis di produrre all’amministrazione l’eventuale variazione di destinazione d’uso da negozio a box secondo la vigente normativa urbanistico-edilizia”. È in un quartiere residenziale e avrebbe potuto rappresentare un presidio utile nella zona.

Nel documento di compravendita si menziona “l’ampliamento della porta di accesso carrabile”. Lì, nel 1988, aveva trovato spazio un gommista e la modifica appare compatibile con la trasformazione in autorimessa. Ma senza una comunicazione di cambio d’uso. E non solo, perché lì è stato piazzato anche un passo carrabile. La Salis, secondo il quotidiano, avrebbe semplicemente fatto un subentro, ma l’esponente dem lo avrebbe comunque acquistato come negozio e la sostanza resterebbe la stessa.

Altro dettaglio da non sottovalutare: in base al Piano urbanistico comunale lì un box non si può proprio fare, quindi il cambio d’uso. Per il momento la Salis non ha rilasciato dichiarazioni in merito.