Grillo sarà ospite di Fazio: la "resa dei conti" in tv

Entrambi liguri, entrambi appartenenti al mondo dello spettacolo ed entrambi mai stimatori reciproci. Domenica 12 novembre, dopo oltre quarant'anni di antipatie più o meno sotterranee, Fabio Fazio e Beppe Grillo dialogheranno amabilmente in diretta tv in occasione della nuova puntata settimanale di Che tempo che fa sul Nove. Ad annunciare questa ospitata "boom" è stato lo stesso conduttore della trasmissione sul propri social e - comunque la si pensi - l'evento fa sicuramente notizia sotto molteplici punti di vista.

Innanzitutto per il personaggio intervistato: Beppe Grillo ormai non concedeva un'intervista in televisione dal lontano 2014 quando, in occasione delle elezioni europee, sfilò negli studi di Bruno Vespa, Enrico Mentana e di SkyTg24 per tirare la volata al suo Movimento Cinque Stelle (inutilmente, visto che il Pd di Renzi lo doppiò); poi praticamente più niente, se non i soliti comizietti sempre più tristi e offensivi e qualche post naturalmente delirante sul suo blog. Inoltre c'è da considerare anche un altro fatto: negli ultimi due-tre anni il fondatore dei pentastellati era stato messo in qualche modo nel "dimenticatoio" mediatico: complici il ruolo da (pseudo) leader del Movimento sempre più incarnato da Conte, con un volto (almeno in apparenza) più moderato rispetto al comico genovese, e alcuni atteggiamenti a dir poco discutibili di Grillo che hanno seriamente messo in imbarazzo Giuseppi: la battutaccia sulle brigate del reddito con il passamontagna, l'indagine giudiziaria per traffico di influenze i rapporti con la Moby, nonché il contratto da 300mila euro appena rinnovato per fantasiosi "progetti comunicativi".

È assai improbabile che di tutto questo si parlerà domenica sera (vedremo se Grillo sarà presente fisicamente in studio a Milano oppure sarà collegato da Genova). Più facile invece pensare che uno dei due (se non tutti e due) si toglierà qualche sassolino dalla scarpa per rivangare qualche aneddoto poco simpatico degli ultimi quattro decenni che ha avuto l'altro come protagonista. Fazio potrebbe ricordare a Grillo quando quest'ultimo gli diede dello " stuoino del PD meno L " o quando lo accusava di " prendere 5,5 milioni per 3 anni " dai cittadini e un " cachet di 600 mila euro per presentare il festival di Sanremo " e che quindi non bisognava più pagare il canone per una trasmissione che faceva "propaganda". Anzi, Fazio era " un militante del Pd: se ne vada dalla Rai ".