La cremazione a Valenza e poi la sepoltura nel mausoleo

Dopo i funerali di Stato di oggi pomeriggio, che cosa succederà al feretro di Silvio Berlusconi? Secondo quanto è stato fatto trapelare nelle scorse ore, subito dopo le pubbliche esequie del Cavaliere tenute all'interno della Basilica del Duomo di Milano, tutto il programma da qui ai prossimi giorni dovrebbe già essere stato tutto messo a punto.

La cremazione di Berlusconi avverrà in Piemonte

Al termine dei funerali odierni, infatti, la bara di Berlusconi dovrebbe essere riportata nella cappella di famiglia ad Arcore, dove erano già stati celebrati i funerali di mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta, e dove nella giornata ieri è stata celebrata una prima messa. Nella cappella sono conservate già le ceneri dei genitori e della sorella di Berlusconi. Dopo di che il successivo timing dovrebbe essere già stato fissato. Il leader di Forza Italia, infatti, avrebbe deciso di essere cremato. Secondo quanto si apprende, la salma del Cavaliere è attesa, tra giovedi e venerdì, nel Tempio Crematorio "Panta Rei" di Valenza, comune in provincia di Alessandria.

Si tratta di uno dei centri più grandi d'Italia. La famiglia Berlusconi avrebbe chiesto il massimo riserbo su tutto questo. L'impianto non sarà dunque accessibile a estranei e sarà riservato esclusivamente alla famiglia, che domani mattina comunicherà alla stessa struttura i dettagli dell'arrivo della salma del leader di Forza Italia. Solo pochi intimi potranno partecipare alla cerimonia di cremazione. Le ceneri di Berlusconi, successivamente, potrebbero così essere collocate nel Mausoleo che il leader azzurro ha fatto costruire all'interno di Villa San Martino, ad Arcore, dove già si trovano le ceneri del padre Luigi e della madre Rosa, che erano state recentemente trasferite dal cimitero Monumentale.

Il Mausoleo costruito da Cascella

Il Mausoleo di Arcore, monumento in travertino da cento tonnellate chiamato "La Volta celeste", è stato realizzato dallo scultore Pietro Cascella. Il nome è legato alla scultura presente all’esterno che richiama le costellazioni e per accedervi è necessario attraversare un'imponente scalinata di accesso e varcare un grande portone di ferro. Il Mausoleo ospita altri 36 loculi per familiari e amici stretti e all'interno sono stati realizzati bassorilievi con cesti di pane e frutta, rose a cinque petali e molti altri dettagli. Tra i più importanti, la catena voluta dal Cavaliere come simbolo della famiglia e dei suoi cari. "La Volta celeste" è stata completata da Cascella nel 1990, dopo tre anni di lavoro. Già noto per le opere nella piazza di Milano 2 e il biscione in marmo negli studi Mediaset, lo scultore pescarese morto nel 2008 è conosciuto in tutto il mondo per aver firmato l'opera all’ingresso del campo di sterminio di Auschwitz, l'omaggio all'Europa a Strasburgo e l'Arco della Pace a Tel Aviv.