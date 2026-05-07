Bernini, Crosetto e Valditara nel mirino degli studenti in piazza

Cambiare Rotta, Osa e Usb. Sono solo alcune delle sigle studentesche e sindacali che oggi sono scese in piazza in più di 50 città contro il governo Meloni e, per la precisione, contro i tagli, la riforma Bernini, la leva e la militarizzazione.

Gli studenti si oppongono anche alla nuova riforma dei tecnici e professionali e alle tragedie della 'distruzione pubblica' nel nostro paese. "A Roma sono in corso gli appuntamenti sotto i ministeri, Mim e Mur, che puntano a ricongiungersi per muoversi in corteo, così le principali città d'Italia sono bloccate", scrive in una nota Cambiare Rotta. "Nelle piazze campeggiano enormi timer che rappresentano la 'sveglia' del tempo finito che stiamo suonando al Governo, - si legge ancora nella nota - in altre ortaggi vengono lanciati contro le foto di una classe politica alla frutta, in alcune spuntano fucili-giocattolo con fiori in canna al posto di proiettili: la nostra risposta alla leva e a alla guerra in cui ci vogliono trascinare”. Domani, invece, sarà la giornata giovanile europea di lotta alla leva militare promossa dalla campagna 'We do not enlist'. A tal proposito, gli studenti Osa osservano: “La presenza di Marco Rubio in Italia ha innescato la rabbia di studenti e studentesse che chiedono l'espulsione”. Gli studenti della sinistra antagonista ritengono Rubio un “criminale internazionale” e lo definiscono “complice del genocidio a Gaza” e “responsabile della guerra in Medio-oriente, nonché protagonista della campagna contro Cuba che rischia di essere attaccata dagli Stati Uniti”. Gli studenti Osa ricordano, infine, che nelle piazze hanno sventolato “centinaia di bandiere cubane, a sostegno e difesa della Rivoluzione, della sovranità e della pace a Cuba, l'isola più solidale al mondo - e si alza un grido di protesta contro Rubio”. Immancabile anche la solidarietà per la Flotilla e la richiesta di “liberazione immediata dei nostri compagni sequestrati da Israele e la Palestina libera”.

A Torino, i manifestanti hanno inoltre mostrato cartonati raffiguranti i ministri Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini, colpiti con frutta e verdura marcia e un simbolo di Confindustria è stato bruciato insieme a un carro armato di cartone. Sono apparse anche le immagini di Giorgia Meloni e del ministro Guido Crosetto, ritratti con un elmetto e una fascia rossa sugli occhi con la scritta 'Fuori dalla guerra’.

A Napoli, infine, è comparsa un’immagine costruita con l'IA, di una pagina di giornale con una foto raffigura la scena di un matrimonio tra 'i ministri Valditara e Crosetto con Bernini officiante per siglare l'unione tra scuola pubblica e industria bellica'.