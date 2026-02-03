Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |La scalata del generale

Dal best seller "Il mondo al contrario" all'elezione al Parlamento europeo: la parabola di Vannacci

Dalle decine di migliaia di copie vendute del suo libro-manifesto alla candidatura alle Europee nelle liste del Carroccio, per cui è stato eletto con più di 500mila preferenze. Ma i dissidi con i colonnelli della lega sono nati subito

Dal best seller "Il mondo al contrario" all'elezione al Parlamento europeo: la parabola di Vannacci
00:00 00:00

Per l'autore del best seller autoprodotto "Il mondo al contrario", lanciato nell'estate del 2023, le urne si rivelano un successo travolgente, con oltre mezzo milione di voti, il secondo candidato con più preferenze, alle spalle della leader di Fdi e premier Giorgia Meloni.

Il Capitano e il Generale. "Scateniamo l'inferno"

Sull'onda del successo elettorale Salvini lo accoglie poi nel partito nel 2025: il 6 aprile Vannacci prende ufficialmente la tessera della Lega durante il congresso federale di Firenze, rompendo gli indugi, quando già c'erano rumors su un suo possibile partito. Salvini invece sul palco del capoluogo toscano gli consegna la tessera. Poi, il 15 maggio 2025 il Consiglio federale lo nomina vicesegretario del partito, una mossa voluta da Salvini per blindare l'ala più sovranista e cercare consenso a destra.

Una mossa che però segna anche l'inizio di una pericolosa frattura con l'ala nordista del partito. Il governatori del Nord, Zaia, Fedriga e Fontana, iniziano la loro battaglia contro il generale.

L'ex governatore veneto più volte aveva chiesto a Salvini di intervenire contro Vannacci, considerato lontano dagli ideali della Lega; il presidente della Lombardia, dopo aver assicurato che "i lombardi col ca... si sarebbero fatti vannaccizzare", aveva definito la presenza del generale nella Lega una "anomalia". Fedriga, da ultimo, aveva spiegato che la linea del partito doveva essere unitaria e che la decide il segretario.

Vannacci: "Anche da deputato continuerò a fregarmene del pensiero unico"

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica