L'affondo di Santanchè in Senato: "Contro di me sporche e schifose pratiche"

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si è pubblicamente difesa nell'aula del Senato dalle accuse che le sono state rivolte negli ultimi giorni a seguito di alcune inchieste giornalistiche sulla gestione imprenditoriale delle sue aziende, in particolare la concessionaria pubblicitaria Visibilia e e la società di investimenti Ki Group. Nella sua informativa, l'esponente di Fratelli d'Italia ha volutamente rispondere punto su punto da una " campagna di vero odio e violenza nei miei confronti ", come lei ha definito tutte le notizie che sono uscite da qualche settimana a questa parte dopo la puntata di Report, su Rai3, dello scorso 19 giugno e per le quali Santanchè giura che al momento " non è stata raggiunta da alcun avviso di garanzia ", come lei stessa dichiara, invitanto tutto Palazzo Madama di " agire contro queste sporche e schifose pratiche ".

Le spiegazioni del ministro Santanchè

Santanchè parte all'attacco del quotidiano Il Domani per avere pubblicato questa mattina delle notizie " secretate e ignote a me e ai miei avvocati ": " informazioni senza indicare alcuna fonte " con l'obiettivo di " una classica imboscata per colpire un ministro del governo ". La senatrice di FdI, che in tutto questo periodo è sempre stata difesa da Giorgia Meloni, assicura di " non essersi mai appropriata di nulla che non mi appartiene nè di avere abusato della mie posizioni apicali delle aziende ". Santanche infatti spiega: " Ho fatto ricorso a strumenti messi a disposizione di tutte le imprese dalle leggi ancora vigenti. Il mio progetto di ristrutturazione è molto più virtuoso di quello di altre aziende nelle stesse condizioni. Essere un imprenditore e anche un politico non significa che gli sia proibito fare ricorso alle leggi vigenti, non ho avuto favoritismi ma nemmeno ci deve essere un'indebita penalizzazione ad personam ".

" Non ho mai avuto partecipazione nel settore dell'alimentare biologico, come molti media hanno raccontato. La mia partecipazione in Ki Group non ha mai superato il 5% ", tiene a precisare la ministra Santanchè. I banchi del governo sono al completo, eccezion fatta per la Meloni che era impegnata a Varsavia con il suo omologo polacco. " A fronte delle notizie di compensi stratosferici da Ki Group, nel triennio 19-20-21 ho incassato una media di 9mila euro l'anno, 27mila lordi in totale - prosegue la parlamentare di Fratelli d'Italia nella sua informativa dopo le varie indiscrezioni di stampa su sue presunte irregolarità. " I lavoratori dipendenti verranno soddisfatti in tutti i diritti di credito, come previsto dal concordato ". Per quanto riguarda invece Visibilia, " non ho più alcuna partecipazione azionaria ".

La frecciatina alle opposizioni