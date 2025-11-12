Che imbarazzo Gratteri, andateci piano su Trump-Epstein e l'asilo: quindi, oggi...

- Parliamo di questa modifica al codice penale che pare abbiano concordato Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Secondo il testo, "chiunque compie o fa compiere atti sessuali a un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". La stessa pena è prevista per "chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. Ho il terrore che l’interpretazione di questa norma, lasciata nelle mani dei giudici, che sono uomini fallaci come noi, creerà non pochi problemi. E comunque do un consiglio a tutti i maschietti: registrate ogni conversazione in caso di incontro più o meno casuale con una donna. E soprattutto: se vuoi o lei avete bevuto, quale che sia la condizione in cui vi trovate, niente sesso. O basterà un ripensamento ex post e…

- Che Nicola Gratteri vada in tv a leggere una intervista mai esistita a Giovanni Falcone, per portarlo così dal lato dei contrari alla separazione delle carriere, è oggettivamente imbarazzante. Pochi giorni fa s'è scoperto che in realtà era favorevole al sorteggio del CSM, previsto dall'attuale riforma. Fossi nel comitato per il NO, gli suggerirei di stare a casa. Fa più danni alla loro causa della grandine.

- Parliamo allora delle mail di Epstein. Sono certo una notizia, ma non mi appaiono affatto la pistola fumante. Che tra loro parlassero di Trump e in quale contesto non significa che “effettivamente” The Donald sia andato a letto con questa o con quella minorenne. Lui nega e bisogna dargli atto. Come bisogna dar atto a Virginia Giuffre che, prima di morire, non ha mai puntato il dito contro il Tycoon. Anzi. Nel suo libro di memorie ha detto di non essere mai stata maltrattata da Trump, ma anzi di aver riposto in lui molta fiducia per ricevere giustizia.

- Non posso nemmeno pensare alla disgrazia avvenuta all'asilo vicino ad Arezzo, dove un bambino pare sia rimasto impigliato ad un ramo e sia morto strozzato con il suo giacchetto. Non posso pensare al dolore dei genitori.

E non posso pensare, lasciatemelo dire, al dolore delle maestre che si sentiranno colpevoli. Lavoro tanto con i bambini e so a quali rischi si espone che decide di fare certi mestieri o alcuni tipi di volontariato. Che male.

- Scusate ma la febbre persiste. Versione light.