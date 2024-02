Chi è Giancarlo Quaranta, il nuovo commissario straordinario di Acciaierie d'Italia

La notizia è arrivata nella giornata di ieri: Acciaierie di Italia, con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stata ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria. A tal proposito il dottor Giancarlo Quaranta è stato nominato commissario straordinario: si tratta di un professionista che può vantare una lunga esperienza nel settore siderurgico e che dunque potrà contare su un bagaglio nell'adempiere al complicato compito di traghettare il principale polo siderurgico italiano.

Per molti è il segnale di voler ripartire da zero con chi conosce bene tutto il gruppo ex Ilva; non a caso sono piovute dichiarazioni positive di apprezzamento e di speranze nei confronti della nomina dell'ingegnere. Viene visto da molti come la figura ideale che conosce bene l'azienda e che possiede tutte le competenze nel settore siderurgico per rilanciarla nel più breve tempo possibile.

Chi è Giancarlo Quaranta

Nato a Nardò, in provincia di Lecce, Giancarlo Quaranta si è laureato in Ingegneria Elettronica, Automazione ed Elettronica Biomedica all'Università degli Studi di Napoli. Come scrive lui stesso sul suo profilo Linkedin, dal 2 gennaio 1984 (il suo primo giorno di lavoro in Italsider, stabilimento di Taranto) sono trascorsi 40 anni. In questo arco di tempo ha affrontato diverse esperienze, ricoperto vari ruoli e incontrato figure (dagli imprenditori ai dipendenti passando per i dirigenti) che gli hanno consentito via via di approfondire la conoscenza della gestione della fabbrica che produce l'acciaio.

" In 40 anni ho vissuto le molteplici mutazioni gestionali di questa 'fabbrica' fino a quella del novembre del 2018, data dalla quale il mio compito si è limitato ai soli interessi di Ilva in A.S ", tiene a precisare. Con l'inizio del 2024 ha augurato alla fabbrica " di ritrovare vigore e donare benessere ai suoi dipendenti ed ai contesti territoriali che la ospitano con i suoi stabilimenti ". Quaranta è anche presidente di CEIP Scarl (Consorzio Elettrosiderurgici Italiani per il Preridotto Società Consortile).

L'esperienza nel settore siderurgico e l'Ilva

Quaranta per tanti anni svolge molteplici incarichi in Riva Fire SpA - Ilva SpA. Inizialmente si occupa della gestione delle risorse umane delegate al controllo, alla manutenzione predittiva e alla manutenzione programmata di alcuni impianti. Successivamente gestisce i piani di approvvigionamento, di arrivo e discarica delle navi e stoccaggio delle materie prime necessarie alla produzione di agglomerato, coke e ghisa. Fino a diventare responsabile Relazioni Internazionali e Ricerca e Sviluppo.

A tutto ciò si aggiungono compiti come l'individuazione dei temi di approfondimento inerenti il settore industriale (in particolare quello siderurgico), la definizione degli obiettivi strategici aziendali, la supervisione e il controllo gestionale di una serie di attività. Da aprile 2022 è direttore Divisione Tecnica e Operativa. Per 5 mesi, da gennaio a maggio 2018, è Managing Director di Innse Cilindri Srl. La scelta è caduta proprio su Giancarlo Quaranta, un profilo in grado di unire professionalità, competenza nel settore siderurgico e conoscenza degli impianti.