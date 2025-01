"Chi guidava la moto era colpevole?". La domanda di Cruciani sul caso Ramy che inchioda Malpezzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche sul caso Ramy va in scena la parte tragicomica della solita sinistra. In queste settimane diversi esponenti della galassia rossa - nelle sue varie declinazioni, dal mondo intellettuale a quello politico - hanno rovesciato il paradigma: piuttosto che indignarsi e condannare a chiare lettere il fatto di aver ignorato il posto di blocco e di aver sfrecciato tra le vie di Milano, c'è chi punta il dito contro i carabinieri e avanza il sospetto che non siano riusciti a trattenere la propria foga durante l'inseguimento. Insomma, i militari dovevano essere più prudenti per evitare di impattare contro il motorino.

La narrazione della sinistra non è mai andata giù a Giuseppe Cruciani, che ieri sera è stato interpellato ancora una volta sul tema e ha posto una domanda semplice: " Lei può dire tranquillamente che chi guidava quella moto è colpevole? ". Un interrogativo dalla risposta scontata, che almeno avrebbe lasciato spazio al classico " sì, però... ". E invece Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, è riuscita nell'impresa di non pronunciare quel " sì " e di sproloquiare sulla questione avanzata dal conduttore radiofonico de La Zanzara.

Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, l'esponente del Pd ha provato a girarci attorno e non ha dato una risposta né chiara né diretta: " Siccome lei ha detto che c'è il diritto allo speronamento, io l'ho riportata al criterio della proporzionalità. Quello che dice lei non è la legge ". Dunque, dopo il fattore della percezione in tema di insicurezza nelle strade d'Italia, ora la parola magica della sinistra è proporzionalità sul caso Ramy.

" C'è il diritto di fermare una moto guidata da personaggi sicuramente pericolosi, con tutti i mezzi possibili. Lei non fa il tecnico, non è un carabiniere ", ha replicato a muso duro Cruciani. Non contenta, Malpezzi ha deciso di condire il suo intervento con una banalità disarmante: " Lasciamo lavorare la magistratura ". Questo è ciò che una senatrice dem si limita a dire dopo non aver dato risposta sulla colpevolezza di chi guidava quella moto?

E infatti la sua uscita ha fatto sbottare Cruciani, secondo cui una frase generica di questo tipo può essere pronunciata da chiunque: " Ma se uno deve venire qua per dire 'lasciamo lavorare la magistratura', che ci è venuto a fare? Avrà un suo giudizio... ".

Si metta al posto suo che è uguale tanto. È venuta qua a dirci che c'è la magistratura. Eh grazie, ma lo sappiamo...

Poi, sbracciando e alzando il tono della voce, ha invitato una persona dela raggiungere il palco degli ospiti: "". Applausi scroscianti per Cruciani, mentre Malpezzi ha provato a tirare dritto sulla sua linea.