"Clima violento come negli anni 70". Sale la preoccupazione per gli atenei italiani

Dopo anni di violenze, schermate dietro il solito muro ideologico, sembra che sempre più persone si stiano rendendo conto dell'effettiva connotazione del collettivo Cambiare rotta. Il gruppo, che si connota come "organizzazione giovanile comunista", è costantemente presente nelle occupazioni, anche violente, sia in quelle liceali che in quelle universitarie. È in prima linea in gran parte delle manifestazioni che sfociano in contatti con le forze dell'ordine e, anzi, cerca quel contatto per poi innescare le polemiche politiche che ne seguono. Ma nonostante i tentativi del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, che un più occasioni hanno cercato di intestarsi le loro battaglie, da Cambiare rotta è stato più volte dichiarato che non vogliono aver alcun legame con gli esponenti dell'opposizione parlamentare.

L'ultimo atto della guerriglia condotta da questo collettivo si è registrato all'università La Sapienza di Roma, dove è stato occupato il rettorato e dove ieri si sono registrate tensioni con le forze dell'ordine. " Questo clima mi ricorda l’avvento degli autonomi alla Sapienza a metà degli anni’70, un periodo di occupazioni continue e violente molto diverso dal’68 ", ha spiegato la storica Anna Foa. " La scena è ormai tutta del collettivo Cambiare Rotta, un gruppo estremista venuto fuori all’improvviso i cui proclami fanno riferimento alla lotta dei terroristi, evocano Barbara Balzerani, parlano di Gaza ma anche di Ucraina con posizioni assolutamente filo Putin ", ha proseguito, rendendosi anche disponibile a un incontro con il collettivo per un confronto. " Siamo oltre il boicottaggio di Israele ", ha sottolineato, ribadendo la linea dei "no manganelli".