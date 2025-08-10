"Imbroglione, mafioso, mer...". L'assalto a una sede della Lega e gli insulti choc contro Salvini

L'intolleranza della sinistra non soffre il caldo, non conosce limiti e non va in vacanza. È sempre lì, pronta a trasformarsi in vero e proprio odio in qualunque periodo dell'anno. Lo dimostra l'ennesimo sfregio contro Matteo Salvini, finito nel mirino di alcuni ignoti che hanno imbrattato la sede della Lega di Massa Carrara con insulti e ingiurie all'indirizzo del vicepresidente del Consiglio. Che sul suo profilo Facebook ha pubblicato il video di denuncia dell'accaduto e ha risposto per le rime ai responsabili.

La vetrina della sede del Carroccio è stata macchiata con scritte choc, mettendo in evidenza il carico di odio contro gli esponenti del governo guidato da Giorgia Meloni che spesso sfocia in una sorta di ossessione. " Salvini sei una merda galattica, vile imbroglione, cocainomane, mafioso ", si legge nel filmato rilanciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Che si è rivolto direttamente agli autori delle scritte e - senza ricorrere a giri di parole - ha commentato l'episodio con dichiarazioni al veleno.

" Dalla Toscana mi segnalano che qualche anonimo incivile e deficiente ha pensato bene di imbrattare così la sede Lega di Massa Carrara ", ha scritto Salvini. Secondo cui, di fronte a queste immagini, non si può far altro che provare " vergogna e tanta compassione ". Anche perché da tutto ciò emerge in modo eclatante " la stupidità di certi gesti e di certi individui " che, pur di scagliarsi contro l'esecutivo di centrodestra, non ci pensano due volte e passano all'attacco sul piano personale. Addirittura imbrattando la vetrina di un partito politico.

Infine il vicepresidente del Consiglio si è rivolto a " tutta la gente per bene ", ricordando l'appuntamento di domani sera - fissato alle 18:30 - allo Spazio Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta: insieme al direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, si parlerà di infrastrutture, mobilità, futuro e tanti altri temi di attualità. " All’odio della sinistra rispondiamo con il lavoro, l’impegno e i risultati ", ha concluso Salvini.

In giornata anche Fratelli d'Italia ha denunciato un episodio di intolleranza ai danni di Meloni. Un utente su Facebook si è rivolto al presidente del Consiglio utilizzando parole come " putt... " e " assassina ". Non contento, ha anche aggiunto un lapidario " muori ".

Il clima di odio nel Paese arriva a oltrepassare i confini del legittimo dibattito politico pur di inseguire il solito sogno: delegittimare Meloni e il mandato ricevuto dagli italiani. Ma al momento resta un'utopia per gli odiatori rossi.