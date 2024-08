La commissione Covid può partire: nominati anche i 15 deputati

Adesso la commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid può ufficialmente essere insediata e cominciare poi i propri lavori: dopo Ignazio La Russa, anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha infatti nominato i quindici deputati che affiancheranno gli altrettanti senatori nella bicamerale. A comunicare in Aula i nominativi nell'ultima seduta di Montecitorio prima della sosta estiva è stato il vicepresidente Sergio Costa. In rigoroso ordine alfabetico, a far parte della commissione saranno: Alberto Bagnai (Lega), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Stefano Benigni (Forza Italia), Simona Bonafè (Partito Democratico), Chiara Braga (Pd), Alice Buonguerrieri (Fratelli d'Italia), Francesco Ciancitto (FdI), Paolo Ciani (Pd), Francesco Filini (FdI), Simona Loizzo (Lega), Roberto Pella (Fi), Matteo Richetti (Azione), Francesco Silvestri (M5s), Andrea Tremaglia (FdI) e Luana Zanella (Alleanza Verdi-Sinistra).

La terza carica dello Stato ha optato per un maggiore equilibrio per quanto riguarda i rappresentanti di maggioranza e opposizione: otto a sette, rispetto al rapporto dieci a quindici di Palazzo Madama. Per un totale di diciotto componenti di centrodestra contro i dodici di centrosinistra. I senatori nominati due giorni fa da La Russa per completare i membri della commissione Covid sono invece: Alfredo Bazoli (Partito Democratico), Gianni Berrino (Fratelli d'Italia), Francesco Boccia (Pd), Claudio Borghi (Lega), Giuseppe De Cristofaro (Alleanza Verdi-Sinistra), Guido Liris (FdI), Marco Lisei (FdI), Lucio Malan (FdI), Raffaella Paita (Italia Viva), Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) Massimiliano Romeo (Lega), Licia Ronzulli (Forza Italia), Luigi Spagnolli (Autonomie), Francesco Zaffini (FdI) e Ignazio Zullo (FdI).

Termina così, quindi, definitivamente l'empasse durata più di cinque mesi durante i quali le opposizioni (esclusa Italia Viva) non hanno mai voluto fornire ai rispettivi presidenti delle due Camere i nomi dei loro rappresentati con lo scopo subdolo di ritardare l'istituzione della bicamerale in quanto fortemente contrari al suo insediamento (specialmente dem, grillini e verdi). La proposta di legge per istituire la Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia era stata approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 14 febbraio e poi promulgata da Sergio Mattarella il successivo 5 marzo. Dopo di che è cominciata la lunga "melina" della sinistra che costretto nelle scorse ore sia La Russia sia Fontana a intervenire di "imperio" su Pd, 5 Stelle e Avs secondo quanto previsto dalla legge.

La commissione d'inchiesta sulla pandemia dovrà valutare l'efficacia delle misure adottate dal governo Conte 2 e dal comitato di esperti per la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2.

Dovrà inoltre verificare la legittimità dello stato di emergenza introdotto per la pandemia, indagare sull'acquisto di dispositivi di protezione individuale dalla Cina ed esaminare tutti i contratti di appalto e di concessione riguardo alla gestione dell'emergenza sanitaria, tra cui quelli per l'acquisto diper garantire il distanziamento tra i gli studenti nelle scuole. In autunno ci sarà l'elezione del presidente e dei vicepresidenti; poi le attività parlamentari cominceranno in via ufficiale.