La Russa nomina i componenti della commissione Covid: ecco chi sono

Il presidente del Senato La Russa

Il bailamme portato avanti dai partiti di sinistra negli ultimi mesi è ufficialmente terminata: proprio nell'ultimo giorno prima delle vacanze estive per tutti i parlamentari, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha comunicato i nomi dei quindici senatori che entreranno a far parte della futura Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul Covid-19. In rigoroso ordine alfabetico si tratta di: Alfredo Bazoli (Partito Democratico), Gianni Berrino (Fratelli d'Italia), Francesco Boccia (Pd), Claudio Borghi (Lega), Giuseppe De Cristofaro (Alleanza Verdi-Sinistra), Guido Liris (FdI), Marco Lisei (FdI), Lucio Malan (FdI), Raffaella Paita (Italia Viva), Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) Massimiliano Romeo (Lega), Licia Ronzulli (Forza Italia), Luigi Spagnolli (Autonomie), Francesco Zaffini (FdI) e Ignazio Zullo (FdI).

La proposta di legge per istituire la Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia era stata approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 14 febbraio e poi promulgata da Sergio Mattarella il successivo 5 marzo: tuttavia in questi cinque quasi tutte le opposizioni hanno fatto volutamente "melina", non indicando i loro rispettivi rappresentanti preposti a questo genere di lavoro parlamentare, per potere così ritardare la sua istituzione in quanto fortemente contrari al suo insediamento (specialmente dem, grillini e verdi). Ecco quindi arrivare dopo tanta attesa la decisione odierna del presidente La Russa. Adesso toccherà a Montecitorio comunicare i nominativi dei deputati che affiancheranno i senatori appena nominati alle indagini ed è molto probabile che anche Lorenzo Fontana agirà a breve "di imperio", esattamente come ha fatto la seconda carica dello Stato secondo quanto previsto dalla legge. In quel caso l'empasse sarà definitivamente terminato.

Il testo approvato definitivamente sei mesi fa conteneva gli obiettivi dell'apposita bicamerale ed era frutto dell'unione di tre proposte (una di Fratelli d'Italia, una della Lega e una di Italia Viva) ed era stato votato favorevolmente dei partiti della maggioranza di centrodestra e dal movimento guidato da Matteo Renzi. La Commissione d'inchiesta sulla pandemia dovrà valutare l'efficacia delle misure adottate dal governo Conte 2 e dal comitato di esperti per la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2.

Dovrà inoltre verificare la legittimità dello stato di emergenza introdotto per la pandemia, indagare sull'acquisto di dispositivi di protezione individuale dalla Cina ed esaminare tutti iriguardo alla gestione dell'emergenza sanitaria, tra cui quelli per l'acquisto di banchi a rotelle per garantire il distanziamento tra i gli studenti nelle scuole.