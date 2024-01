"Congresso il 23 e 24 febbraio". Tajani detta il futuro di Forza Italia

Forza Italia si accinge a festeggiare i trent'anni dalla sua fondazione. Era infatti il 26 gennaio 1994 quando Silvio Berlusconi annunciò con un filmato andato in onda su tutti i telegiornali la propria discesa in campo. Oggi il segretario del partito di centrodestra, Antonio Tajani, detta i tempi della celebrazione di questo importante anniversario: "Il 26 gennaio festeggeremo i 30 anni dalla fondazione di Forza Italia per ricordare le radici che abbiamo, per guardare al futuro - dichiara il ministro degli esteri durante una conferenza stampa a Roma -. Nelle settimane successive ci saranno degli eventi della consulta, che non saranno di partito, ma serviranno per ascoltare idee e proposte che poi saranno valutate ".

Le prossime tappe di Forza Italia

Il primo di questi sarà dedicato all'economia, il 27 gennaio a Milano mentre il 16 febbraio ci sarà il secondo evento dedicato alla sanità. A marzo a Milano, poi, " ci saranno gli Stati Generali dell'economia, organizzati dal partito e il 3 febbraio a Milano ci sarà l'evento 'Forza Italia, la casa dei riformisti', organizzato da Stefania Craxi ". Non solo, ma Tajani ufficializza anche la data del congresso del partito: " Il tesseramento di Forza Italia ha raggiunto quota 110mila iscritti, si sono già stati eletti 196 delegati al Congresso nazionale, che si svolgerà a Roma il 23 e 24 febbraio a Palazzo dei Congressi a Roma, che sarà preceduto da una serie di eventi con l'obiettivo di allargare i consensi, siamo disponibili ad aprire le nostre liste ". Il segretario di FI si dice orgoglioso dei risultati che il suo partito sta raggiungendo: " Ci stiamo allargando, guardando anche al mondo riformista e della società civile con una serie di iniziative che puntano all'ascolto delle categorie di lavoratori e professionisti, dei pensionati, delle donne e dei giovani ".

Tajani e gli impegni di governo

L'obiettivo che Forza Italia si pone dal punto di vista elettorale " è quello di superare il 10 per cento alle prossime elezioni europee. E il 20 per cento alle prossime elezioni politiche ". Dopo di che ci sono i piani del governo: " La riforma della giustizia - una delle tre punte delle riforme che realizzeremo in questa legislatura - con la separazione delle carriere, è fondamentale per Forza Italia, è una priorità ". Così come lo è il premierato: " Fu un'idea di Berlusconi ". Sulle elezioni regionali Tajani si dice " sicuro che il centrodestra troverà un accordo è vincerà in tutte le regioni che andranno al voto in questi mesi ". I tempi stringono: " Prima della definizione delle candidature c'è sempre un pò di dibattito ma sono ottimista su un accordo tra tutte le componenti del centrodestra ".

La presidenza del G7