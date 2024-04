"Contento per la sua scelta". Salvini annuncia la candidatura di Vannacci in Ue

È stato indubitabilmente per distacco il nome più discusso e divisivo tra i "papabili" a finire come candidato al Parlamento Europeo e - alla fine - anche lui prenderà a far parte della corsa per un posto a Bruxelles e Strasburgo: Roberto Vannacci è ufficialmente inserito nella liste della Lega per le elezioni Ue dei prossimi 8 e 9 giugno. L'ufficialità della notizia, già anticipata da Il Giornale, l'ha data Matteo Salvini in occasione della presentazione del suo nuovo libro, "Controvento. L'Italia che non si arrende", alla Fondazione Istituto dei ciechi Milano. " Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo ", ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Salvini aggiunge che l'ex comandante della Task Force 45 durante la Guerra in Afghanistan correrà " in tutti i collegi elettorali ". Subito dopo le parole del leader leghista è arrivato anche l'avvaloramento da parte dello stesso generale: " Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione. Sarò un candidato indipendente - sottolinea Vannacci - che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega ".

Il libro scritto dall'ex comandante della Brigata paracadutisti "Folgore" fece molto scalpore a livello mediatico quando venne pubblicato nell'agosto del 2023. Al centro delle critiche politiche (e non solo) erano finite le sue prese di posizione sugli omosessuali, sull'immigrazione, sulle femministe, ma anche su animalisti, maternità surrogata e legge sul femminicidio. "Il mondo al contrario" divenne così un vero e proprio caso letterario che scalò nel giro di pochissimo tempo tutte le classifiche di vendita e spaccò in due l'opinione pubblica. Ora, sulla scia di quel successo e nel pieno della sua sospensione per 11 mesi per motivi disciplinari, decisa dal ministero della Difesa, ora arriva questa candidatura europea da parte di Salvini.

" Se il tema è la libertà - ha spiegato il vicepresidente del Consiglio - io ricordo con orrore l'estate scorsa, quando Vannacci venne stroncato perché un generale dell'esercito che ha servito il Paese e difeso i suoi uomini e i suoi ragazzi avesse osato scrivere un libro ". Inutile dire che la notizia della candidatura alimenta già la polemica politica, come dimostra il commento a caldo di Alessandro Zan, farcito di strumentalizzazione sul 25 aprile: " L'annuncio della candidatura di Vannacci da parte della Lega nel giorno della Festa di Liberazione è un ulteriore schiaffo della destra di governo alla memoria e ai valori antifascisti - scrive indignato su X il deputato del Partito Democratico, anch'egli in lizza per le Europee -.

Orgoglioso di portare avanti in questa campagna elettorale idee esattamente opposte alle sue

