Contrabbando tabacco, Italia best practice in Europa

L'Italia si conferma best practice a livello europeo nel contrasto al contrabbando e alla contraffazione di sigarette. È quanto emerge nel corso della presentazione del primo rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-cig, realizzato da Eurispes in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia.

Secondo gli ultimi dati, il 2021 ha visto un consumo di 1,4 miliardi di sigarette illecite, pari al 2,2% del totale, rispetto ad una media europea dell'8,1%. Vi è stato inoltre un calo dell’1,2% rispetto al 2020, a fronte di una crescita europea dello 0,3%. A livello nazionale il mancato gettito legato all'illecito è stato di 272 milioni di euro, ossia pari a un - 36% rispetto al 2020. Un risultato che è pari ad un recupero di circa 100 milioni di euro su base annua. "Il 2021 ha visto un calo nel consumo dei prodotti di contrabbando nel nostro Paese, ed è un bel segnale, ma dobbiamo andare avanti in questa direzione attraverso tecnologia, innovazione di prodotto, una struttura a livello locale e internazionale che si occupi del contrasto al commercio illecito, come noi in Philip Morris abbiamo” , ha detto Marco Hannappel presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia che ha definito il nostro Paese “all’avanguardia” nella tracciabilità del tabacco. Il contrasto dell'illegalità è stato garantito anche grazie alla collaborazione con il canale delle tabaccherie e delle forze dell'ordine, che negli ultimi anni "hanno fatto la differenza". Hannappel ha, poi, evidenziato come "la gestione della contraffazione proceda di pari passo con le necessità dell'Erario" e come in Italia "il settore sia meglio gestito rispetto ad altri Paesi limitrofi" .