L'Anm attacca Meloni sul referendum della giustizia: "Costante campagna di delegittimazione"

La conferenza stampa odierna a 360 gradi di Giorgia Meloni non è passata inosservata agli occhi dell'Associazione nazionale magistrati, che non ha perso occasione per ribattere a muro a duro alle parole utilizzate dalla presidente del Consiglio parlando della campagna elettorale in vista del referendum confermativo che si terrà a marzo. " I magistrati italiani svolgono il compito previsto dalla Costituzione, quello di applicare la legge e tutelare i diritti. Lo hanno fatto costantemente in maniera equilibrata nonostante i pesanti attacchi ricevuti da più parti ", si legge in una nota ufficiale pubblicata dalla Giunta esecutiva centrale dell'Anm.

" La costante delegittimazione dei magistrati, del loro lavoro e delle decisioni prese solo ed esclusivamente in base alla legge è pericolosa per la stessa tenuta dello Stato di diritto - proseguono i rappresentanti dell'organismo associativo che raggruppa le toghe italiane -. Per far funzionare in maniera più efficace la macchina della giustizia sarebbe auspicabile che il governo desse risposte sui tagli in legge di bilancio, sui precari e sui problemi dell'informatica e dell'edilizia giudiziaria. Chiediamo da tempo risposte su questi temi per garantire un miglior servizio agli italiani ", conclude l'Anm.

Questa mattina la premier, durante l'annuale botta e risposta con i giornalisti nell'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, a una precisa sul tema aveva risposto in questo modo: " Lo slogan usato dall'Associazione nazionale dei magistrati nella campagna contro la riforma della giustizia, diffusa nelle stazioni, lo considero uno spot a favore del sì, significa che chi la fa ha pochi argomenti ". Meloni ha perciò ribadito che lei continua a ribadire che il dibatitto sul referendum sulla giustizia sulla separazione delle carriere dei magistrati " debba stare sul merito e non uno scontro politico che non aiuterebbe i cittadini a votare e a scegliere ".

Tuttavia quello che la sta facendo più arrabbia nella campagna di comunicazione dell'Anm è che " ci accusano di una cosa che è esattamente il contrario di quello che facciamo con la riforma. Quale sarebbe l'articolo della legge che dice che i giudici verranno sottomessi alla politica? Quello che facciamo noi è togliere al Parlamento la possibilità di eleggere un pezzo del Csm, quindi semmai stiamo togliendo la possibilità della politica di influenzare il lavoro dei magistrati, questa è la realtà ".

una materia comunque complessa per i cittadini

se dovesse diventare uno scontro politico banalmente non sarebbe un beneficio per il popolo. E quindi io ho chiesto di stare molto sul tema perché le mistificazioni si possono fare quando la gente non sa mai stare alle cose

Insomma, l'invito del capo del governo resta quello di far concentrare il dibattito sul merito della riforma: "" perché "".