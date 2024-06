"P... pazzesca, siete ridicoli". Cruciani smonta la piazza militante della sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

La rissa in Parlamento e le due riforme istituzionali, autonomia differenziata da un lato e premierato dall’altro, che cominciano a prendere forma. La sinistra ha già visto abbastanza: la mobilitazione della piazza è già convocata per martedì prossimo a Roma. I cittadini sono avvertiti. Il pericolo autoritario, se non addirittura fascista, torna all’ordine del giorno. Davanti a questa farsa politico-mediatica, il conduttore della Zanzara - noto programma radiofonico di Radio 24 - non può esimersi. Mentre le opposizioni insorgono, Giuseppe Cruciani riesce a mettere in fila gli ultimi deliri della gauche nostrana.

A partire, ovviamente, dalla continua agitazione dello spettro autoritario a favore di telecamere. L’acuto pensiero politico della sinistra è così riassunto dal giornalista: "Siamo alla vigilia di un nuovo Aventino – esagera Cruciani - alla vigilia di un nuovo colpo di Stato”. E aggiunge, con tono sferzante: “Attenzione ci sono degli squadristi! Dei picchiatori fascisti! Siamo tornati negli anni 20" . Una parodia, nemmeno troppo condita, delle ultime dichiarazioni ufficiali dei principali esponenti dei banchi dell’opposizione. “Quello che è accaduto è stato squadrismo” , hanno attaccato da Montecitorio i parlamentari di Movimento 5 stelle, Partito democratico e Alleanza Verdi Sinistra subito dopo le immagini della rissa scoppiata nell’emiciclo di Montecitorio.

A ventiquattrore di distanza, in una diretta social, il leader pentastellato Giuseppe Conte ha rincarato la dose. “ Scenderemo con i Tricolori in piazza: martedì prossimo 18 giugno, a Roma, piazza Santi Apostoli, ci ritroveremo con le altre forze di opposizione per ribadire il nostro no all'autonomia differenziata, al premierato – ha spiegato Conte - il nostro no a questo clima intimidatorio ”. Lo stesso refrain utilizzato, poche ore dopo, dalla segretaria dem Elly Schlein. "Non è stata una rissa – ha sentenziato la leader dem - è stata un'aggressione squadrista".

Un’esagerazione ad hoc, l’ennesimo pretesto per attaccare l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e dipingere la maggioranza come una banda pericolosa di fascisti agguerriti. La solita narrazione fantasy comoda a sinistra ma lontanissima dalla realtà.

"Vergognatevi, state trasformando una bagarre in Parlamento in un problema nazionale”

“Addirittura adesso l'opposizione vuole scendere in piazza! Una puttanata pazzesca – riassume - vergognatevi! Siete ridicoli!"

, conclude tranchant Cruciani.