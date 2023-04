La stoccata della Meloni ai gufi sul Pnrr

Reduce dall'incontro con il primo ministro britannico Sunak, il premier Giorgia Meloni ha fatto chiarezza sui principali dossier politici in una conversazione informale con i cronisti nel suo hotel a Londra. Riflettori accesi sul Pnrr: " È fondamentale il Pnrr sul quale ho visto fare un po' di confusione: voglio che sia chiaro ancora una volta che noi spenderemo i soldi del Pnrr e che il lavoro che stiamo facendo è determinato a spendere quelle risorse nel migliore dei modi".

La riflessione di Meloni sul Pnrr

Nel corso della sua analisi sul piano nazionale di ripresa e resilienza, il primo ministro ha rimarcato di aver posto il problema che su alcune questioni le risorse si rischiavano di non spendere in tempo o non sulle cose giuste: "Il nostro obiettivo è utilizzare quelle risorse e lo faremo, utilizzando i poteri sostitutivi, disegnando per quelle modifiche che sono necessarie un Pnrr che possa essere speso nei tempi e sulle priorità che sono per noi necessarie - riporta l'Ansa - Ma non è un fatto che va raccontato come elemento di debolezza, semmai di forza: siamo decisi a farlo meglio, nel migliore dei modi possibile" . Meloni ha sottolineato che oggi vengono contestati dei progetti che non ha inserito lei, ribadendo di essere d'accordo con ciò che dice la Commissione europea per esempio sugli stadi: "Ma è problema che non è in capo a questo governo, noi lo stiamo risolvendo e lo vogliamo fare con forza e determinazione. E' importante che quanti hanno responsabilità in Italia capiscano quanto sia importante e delicato, noi stiamo facendo di questo una priorità assoluta".

"Mes? Non ho cambiato idea"