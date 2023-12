"Scelte che valgono un -10%": i numeri che svelano il flop pro migranti di Schlein

L’estate militante non ha prodotto alcun risultato e nemmeno i cavalli di battaglia come l’allarme fascismo o la campagna arcobaleno hanno regalato un balzo nei sondaggi. Tempi difficili per il Partito Democratico e per la sua segretaria Elly Schlein, in evidente difficoltà. Emblematico il silenzio di fronte alle dure accuse arrivate dal Movimento 5 Stelle: l’unica reazione? L’apertura ad un’alleanza con Conte. Ma il vero e proprio disastro è legato alla linea del Pd secondo il professor Luca Ricolfi. Intervistato da Italia Oggi, il sociologo ha posto l’accento sul pressing per l’accoglienza diffusa dei migranti: “Quanto vale elettoralmente questa posizione? Direi che vale un -10% di consensi, che poi è precisamente quel che manca alla sinistra per diventare maggioranza” .

Anziché garantire una crescita esponenziale, Schlein da quando ha colto l’eredità di Letta ha fatto solo passi indietro. La fiducia nei suoi confronti è ridotta ai minimi termini, persino Romano Prodi ha invocato un nuovo federatore per il centrosinistra. Anche secondo Ricolfi non sarà l’ex vice di Bonaccini a federare il centrosinistra alle prossime elezioni politiche, stesso discorso per il capo politico grillino Giuseppe Conte: “Mi aspetto che, di qui al 2027 emergano altre figure, un po' meno scialbe. A progressisti resta il problema di trovare un leader o una leader in grado di reggere il confronto con Giorgia Meloni. E secondo me è più verosimile che un leader nuovo e carismatico emerga dal mondo Cinque Stelle piuttosto che dalla nomenklatura del Pd” .