"Lo dobbiamo superare...". Salis ora chiede l'abolizione del carcere

Ilaria Salis ha la "straordinaria" capacità di trattare problemi seri e drammatici e, allo stesso tempo, proporre soluzioni tanto surreali quanto ideologiche. Incalzata sulla tragica questione delle carceri italiane ed europee, l’astro nascente di Avs non solo auspica una “società che superi il carcere” ma ritiene che un mondo senza questa istituzione sia “più necessario che mai” . Nessun errore di battitura: il Salis pensiero – seppur utopico e irrealizzabile – è drammaticamente chiaro.

In occasione della sua visita ai detenuti del carcere milanese di San Vittore, la prima di un tour delle carceri italiane, la maestra antifascista più famosa d’Italia ha regalato ai cronisti prima e ai suoi followers poi una serie di considerazioni sulla gestione delle carceri. Una sorta di manifesto politico del suo mandato europeo che Salis riassume così: “Io però – sostiene intervistata da Repubblica - credo che si debba andare verso una società che superi il carcere...” . Il motivo? È presto detto: “Davanti ai rapporti di ingiustizia un approccio è l’espulsione delle persone dalla società̀, chiuderle in un luogo per sentirsi al sicuro e non prendersene più̀ carico. Io penso invece che si debba lavorare sulle cause, sulla prevenzione, creando una società̀ basata sulla giustizia e l’uguaglianza” .

Poi, a stretto giro, rincara: “Poi c’è sempre chi sbaglia, l’obiettivo deve essere il reinserimento nella società, invece di concentrare un sacco di persone in un unico luogo dove anche se entri pulito esci criminale” . Insomma, secondo la paladina di Alleanza Verdi-Sinistra il problema del sovraffollamento e la questione tragica dei troppi suicidi in carcere, invece che affrontarli con una logica di miglioramento delle condizioni carcerarie, vanno risolte alla radice eliminando completamente l’istituzione del carcere in sé. Un concetto ribadito, più o meno con gli stessi slogan, sul suo profilo social. “I problemi sono molti, troppi, L’emergenza è strutturale. Bisogna intervenire subito” , scrive su Instagram l’eurodeputata.

E finora nessun commento fuori misura: i problemi delle carceri italiane, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti. Poi però arriva la soluzione demagogica: “Un mondo oltre il carcere – dice Salis – è più necessario che mai” . Senza ovviamente dimenticare il solito attacco preventivo al governo di centrodestra.

“Anche l’Italia viola i diritti dei detenuti”.

Ricordando la terribile esperienza del carcere ungherese – che lo stesso esecutivo al tempo aveva denunciato – Ilaria si scaglia contro la maggioranza guidata da