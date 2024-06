Elezioni, i risultati delle amministrative nei capoluoghi e in Piemonte

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo le Europee: per molti Comuni quello dell'8 e 9 giugno è stato un weekend elettorale più ampio, perché milioni di cittadini erano chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni locali. In più, in Piemonte è stato anche rinnovato il consiglio regionale. Quindi, vediamo cosa è successo nelle principali città e nella grande regione del nord-ovest italiano.

Regione Piemonte

Il governatore uscente, Albeto Cirio, ha ottenuto una rielezione con ampio consenso, così come previsto alla vigilia. Supportato dall'intera coalizione di centrodestra, al termine dello spoglio dovrebbe raggiungere un risultato superiore al 50%. Alle sue spalle si piazza la candidata del centrosinistra, Giovanna Pentenero, che si posiziona al di sotto del 40%. Alle sue spalle, invece, la candidata del Movimento 5 stelle, Sarah Disabato, sotto il 10%.

Bari

Il capoluogo di regione ha salutato il sindaco Antonio Decaro, che andrà a Bruxelles. Vito Leccese (supportato dal Pd) è il candidato che ha raggiunto il maggior numero di preferenze, confermando la tendenza del sindaco uscente, ma si prospetta un ballottaggio con Fabio Rominto, candidato del centrodestra.

Bergamo

Anche a Bergamo si conferma in vantaggio il centrosinistra, schieramento del sindaco uscente, Giorgio Gori, anche lui destinato a Bruxelles. Elena Carnevali, che dalle prime proiezioni risulta sopra il 50%, potrebbe andare al ballottaggio con il candidato del centrodestra, Andrea Pezzotta. Quasi sicura l'elezione al primo turno

Cagliari

Il capoluogo di Sardegna conferma la tendenza delle elzioni regionali e dà la maggior parte delle preferenze a Massimo Zedda. Il candidato supportato dal campolargo dovrebbe uscire vincitore già al primo turno, con una percentuale vicina al 60%, davanti ad Alessandra Zedda, sostenuta dal centrodestra, che si posiziona sotto i 40%.

Campobasso

Il capoluogo campano potrebbe eleggere il suo sindaco già al primo turno, anche se è più probabile un ballottaggio. Il candidato del centrodestra Carlo De Benedettiis vede la soglia del 50% mentre la sua avversaria del centrosinistra, Marialuisa Forte, non dovrebbe superare il 35%.

Firenze

Nel capoluogo fiorentino è improbabile una chiamata di vittoria al primo turno. Sara Furnano, del centrosinistra, vede il ballottaggio con Eike Schmidt, candidato dal centrodestra.

Perugia

Testa a testa in Umbria tra le due candidate del centrodestra e del centrosinistra. Margherita Scoccia e Vittoria Ferdinandi andranno con ogni probabilità al ballottaggio nelle prossime settimane.

Pescara

Nel capoluogo abruzzese, Carlo Masci, candidato del centrodestra, risulta essere in vantaggio su Carlo Costantini, candidato del campolargo. Anche in questo caso è in vista un ballottaggio.

Potenza

Quasi certo il ballottaggio nel capoluogo lucano, dove Francesco

Fanelli, vincitore di centrodestra di questa prima tornata, e Vincenzo Telesca, sostenuto dal centrosinistra, potrebbero andare al secondo turno. Terzo il candidato del M5s

Articolo in aggiornamento