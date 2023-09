"Fa bene a sollecitare l'Ue". Flick promuove Meloni sull'immigrazione

L’emergenza immigrazione, inutile negarlo, esiste e continua ad essere la principale spina nel fianco del governo. Il cambio di paradigma dell’Unione europea, però, è altrettanto evidente. La premier Meloni, prima nei due consigli europei e dopo con la visita a Lampedusa accompagnata dalla presidente della Commissione, vuole suonare la sveglia all’Europa, finora sorda all’enorme problema migratorio denunciato dall’Italia. Gli elogi, come spesso accade quando la strada da percorrere è quella giusta, arrivano da personalità lontane dal parterre politico della destra. Giovanni Maria Flick, ex Guardasigilli ed ex presidente della Corte Costituzionale, promuove l’approccio Meloni e boccia le continue dimenticanze della sinistra.

Flick promuove Meloni

L’immigrazione irregolare, inutile nascondersi dietro a un dito, è una matassa difficile da sbrogliare. Le misure annunciate da Giorgia Meloni nei giorni scorsi, che oggi arriveranno sul tavolo del consiglio dei ministri, vanno nella giusta direzione. Parola di Giovanni Maria Flick. “Cerchiamo un punto d’incontro – spiega l’ex giurista su La Stampa – tra il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, l’esigenza di manodopera delle imprese italiane e una cultura che consenta di assorbire lo straniero in tempi in cui il meticciato è sempre più dominante” .

A partire ovviamente dalla scelta dell’esecutivo, prossima all’ufficialità, di estendere il periodo di detenzione dei migranti da 12 a 18 mesi. L’estensione, assicura Flick, può rispondere ai dettami della Costituzione "se le condizioni per trattenerli sono umane e rispettose della dignità”. “Certo – continua l’ex guardasigilli - 18 mesi sono troppi, ma non è una carcerazione preventiva. Bisogna attrezzarsi per attuare la verifica in tempi ragionevoli del loro diritto a restare in Italia e in caso negativo procedere al rimpatrio” . Insomma, nessun passo indietro.

La lezione alla sinistra