"Famiglia vicina a Forza Italia, ma non scendiamo in campo"

Ascolta ora: ""Famiglia vicina a Forza Italia, ma non scendiamo in campo""

Paolo Berlusconi smentisce nuovamente una discesa in campo in politica sua o di un suo familiare. Lo comunica espressamente a margine della convention organizzata a Milano da Forza Italia dal titolo "Dai valori europei ai diritti degli animali" che vede tra i relatori anche sua figlia Nicole. Il fratello del Cavaliere si dice convinto che nessuno della famiglia " abbia intenzione di entrare nell'agone, ma di essere sempre e comunque vicini al partito ". Un movimento politico per il quale ci sono speranze di una grande prestazione in vista delle prossime imminenti elezioni europee: " Ci aspettiamo un buon risultato visto che Antonio Tajani e tutto il gruppo hanno fatto un ottimo lavoro ", afferma Paolo Berlusconi. Il presidente onorario del Monza calcio ribadisce quindi il concetto secondo il quale " noi siamo come famiglia vicini e soddisfatti che Antonio continui il lavoro di Silvio ", ha aggiunto.

Un concetto - quello di non volere entrare attivamente in politica - che del resto era stato ribadito ancora una volta pure da Pier Silvio Berlusconi non più tardi di un mese fa :" La politica è una cosa seria, non ci si può improvvisare ", aveva dichiarato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. D'altronde, raccogliere l'eredità politica del padre è una responsabilità enorme: " Da cittadino e da imprenditore penso che il ruolo di Forza Italia nel portare avanti il pensiero di mio padre, liberale e moderato, sia fondamentale come parte di questo governo e per il futuro del nostro Paese ". Ma, il primogenito del Cavaliere aveva tenuto poi a ribadire: " Io faccio l'editore e ora ho un progetto europeo da portare avanti ".

A un giornalista che gli chiede se ci sia o meno la volontà di cambiare gli equilibri della coalizione, Paolo Berlusconi risponde in maniera chiara: " Non credo proprio, credo che ognuno debba svolgere il proprio ruolo per rafforzarsi e così facendo rafforza la coalizione di centrodestra ". È evidente che, stando alle parole dell'imprenditore milanese, ci potrebbe essere anche un momento nel quale uno schieramento politico possa " prevalere sull'altro e viceversa ". Tuttavia, " l'importante è che la creatura di Silvio, cioè il centrodestra, è una cosa che ha tutti i numeri per andare avanti e parla uno che è fuori dalla politica, mi raccomando non mettetevi in testa cose strane ", ha aggiunto rivolgendosi ai cronisti.