"Fate tagli alla scuola", "Non è la verità". Dibattito acceso Letta-Gelmini a Ballarò

Il 2 agosto 2022 i due erano sostanzialmente uniti in un'alleanza elettorale di centrosinistra che avrebbe dovuto fermare la vittoria di Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi: fu poi Carlo Calenda a rompere pochissimo dopo il patto tra Partito Democratico e Azione. Ma, per cinque giorni Enrico Letta e Mariastella Gelmini (che aveva appena lasciato Forza Italia) avevano camminato politicamente a braccetto. Eppure questi ultimi due, undici anni prima, avevano dato vita a uno scontro televisivo particolarmente vivace. Niente insulti o parolacce, ma i toni di quel faccia a faccia televisivo non furono esattamente irrilevanti.

L'attacco di Letta a Gelmini

È il 19 aprile 2011 e, durante la puntata di Ballarò andata in onda in diretta su Rai3, ci sono ospiti - tra gli altri - la ministra dell'Istruzione e il vicesegretario del Pd. Ben presto si arriva a discutere proprio del tema di cui ha le competenze la Gelmini: la scuola. Letta prende la parola e dichiara: " L'Italia con il documento che il ministro Gelmini ha approvato assieme a Tremonti, ha deciso che i risparmi continuerà a farli sulla scuola, sui nostri figli, sul futuro ". Di che cosa stava parlando esattamente il deputato dem? Il suo è stato un piccolo "colpo di teatro", perché aveva estratto una tabella con cifre sottolineate a penna, contenente i tagli d 13 miliardi e mezzo di euro che – a suo dire – il governo Berlusconi avrebbe deciso di operare a danno della scuola. Dopo un breve momento in cui l'esponente del centrodestra era rimasta un po' interdetta, la replica successiva non si è fatta poi attendere: " Non ci saranno tagli alla scuola. Non so quali dati lei legga, non è la verità ".

Giovanni Floris, intanto, passava in rassegna i numerini stampati sul documento e li sottopone nuovamente alla Gelmini, la quale mantiene il punto: " Sulla scuola non ci saranno nuovi tagli. Abbiamo definito il documento con i sindacati. Non ci sono tagli agli organici, insisto. Perché deve creare il panico ". A sciogliere l'impasse ci vuole l'intervento del giornalista Mario Sechi al quale basta prendere in mano i documenti per capire in un istante che qualcosa non andava: " Letta, questa roba qua non è come dici tu: queste sono minori spese, non sono tagli. Non devi raccontare bugie ". L'inesattezza (intenzionale?) del parlamentare del Partito Democratico costringe il conduttore Floris ad aggiustare il tiro: " Allora non chiamiamoli tagli, ma minori spese ". A quel punto la ministra Gelmini vuole legittimamente riprende la parola per spiegare ulteriormente la posizione del governo, ma la bagarre in studio è partita e il conduttore fa fatica a mantenere gli animi moderati.

Il caos totale