Il centrodestra cresce ancora, giù opposizioni e campo largo: il sondaggio che imbarazza la sinistra

Le profezie nefaste del centrosinistra continuano a sciogliersi come neve al sole. La galassia rossa aveva pronosticato scenari catastrofici in seguito alla vittoria del centrodestra, paventando minacce per la democrazia nel nostro Paese e un isolamento internazionale che avrebbe messo ai margini l'Italia. E ora, nonostante insinuazioni e previsioni siano state smentite dai fatti, non mollano: la tesi portata avanti con convinzione è che la maggioranza avrebbe perso il contatto con il pianeta Terra, deludendo gli elettori e i cittadini. Ma è davvero così? Il sondaggio Swg per La7 fotografa un'altra realtà: il centrodestra è in ottima salute, mentre a passare un pessimo momento sono le opposizioni.

Rispetto alla scorsa settimana, la rilevazione registra un aumento dello 0,3% da parte di Fratelli d'Italia, che continua a volare e si porta al 30,3%. Numeri positivi che arrivano sia dopo la missione a Washington per convincere Donald Trump a trattare con l'Unione europea sui dazi, sia al termine dell'ottima figura di Roma Caput Mundi per il funerale di Papa Francesco. Invece il Partito democratico resta immobile al 22%. Segue il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,1% e va al 12,4%.

Buon momento per la Lega, che diventa quarto partito nazionale grazie a un aumento dello 0,1% che significa 8,8%. Quasi appaiata Forza Italia, che scende dello 0,1% e si posiziona all'8,7%. Seguono i partiti con minori intenzioni di voto: Alleanza Verdi-Sinistra al 6,2% (-0,2%), Azione di Carlo Calenda al 3,4% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,7%, +Europa di Emma Bonino all'1,7% (-0,2%) e Noi moderati all'1% (+0,1%). Le altre liste hanno un peso del 2,8%, in crescita dello 0,2%. La quota di chi non si esprime ammonta al 31%, in calo del 2%.

I numeri non lasciano spazio a libere interpretazioni: il centrodestra è la coalizione verso cui gli italiani hanno maggiore fiducia. L'asse formato da FdI, Lega, FI e Noi moderati può vantare il 48,8% di intenzioni di voto, in aumento dello 0,5%. Discorso diametralmente opposto per il centrosinistra: considerando il formato delle ultime elezioni politiche (Pd, Avs e +Europa), si attesta al 29,9%. Ma neanche il campo largo in formato extra large sarebbe sufficiente: Partito democratico, M5S, Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva e +Europa si fermerebbero al 48,4%. Ovvero 0,4% in meno rispetto al centrodestra. E va considerato che l'opposizione in appena una settimana ha perso lo 0,7%. Con buona pace di chi afferma che sarebbe finita la luna di miele tra la maggioranza e gli italiani.

