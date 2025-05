Fedez ospite dei giovani di Forza Italia: l'annuncio a sorpresa di Gasparri

Ascolta ora 00:00 00:00

Pace fatta tra Fedez e Maurizio Gasparri, il quale annuncia a sorpresa la presenza del rapper al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, in programma sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma. Il capogruppo al Senato del movimento azzurro, durante la Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, ha spiegato così la decisione di avere come ospite il cantante milanese con il quale negli scorsi anni aveva avuto più di una discussione a distanza: "Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia - dichiara Gasparri in occasione della presentazione il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile -. L'abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile ".

" Abbiamo invitato un super ospite! ", avevano postato sui loro social gli stessi giovani di Forza Italia. E che l'ex marito di Chiara Ferragni sia rimasto fortemente deluso dalla sinistra non è una novità. Lo stesso Fedez, messo davanti a dovere prendere una decisione in un eventuale "ballottaggio" tra Roberto Vannacci ed Elly Schlein, aveva detto di preferire il generale: " Scelgo Vannacci. Sì dai, chi voterebbe la Schlein ", aveva detto chiaro e tondo durante il programma radiofonico La Zanzara. E, come se non bastasse, durante il suo "Pulp Podcast" aveva ulteriormente attaccato: " La cosa che noi abbiamo notato facendo questo podcast è che quando noi abbiamo cercato di mettere persone di sinistra che lottano per i diritti sedute a un tavolo a dibattere civilmente con chi la pensava diversamente non ci siamo riusciti ".

Poco meno di due mesi fa aveva poi aggiunto che dal "lato oscuro" (ovvero il mondo del centrodestra aveva registrato " piena apertura, dall'altra parte abbiamo trovato totale chiusura. Quindi quello che vedo è che i movimenti per i diritti hanno perso le loro priorità - aveva aggiunto Fedez - concentrandosi anche su cose totalmente superflue, dando vita a una caccia alle streghe, evitando totalmente il dialogo e lasciando una prateria alle destre ".

E chissà se mai andrà in scena un "clamoroso" ironico dissing tra Fedez e Gasparri: proprio loro due che, nell'ormai lontano 2014, se n'erano date di santa ragione, tra le accuse di. Adesso, nel prossimo weekend, potrebbe scoppiare la pace.