Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia"

Nell'anniversario della nascita del Tricolore, è intervenuto sui social il capo dello Stato Sergio Mattarella. "Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore - le parole del presidente della Repubblica - simbolo della nostra Patria. Il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l'epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d'Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese". Ancora, le parole del presidente della Repubblica: "Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all'estero, alle competizioni sportive, l'identità italiana. Tutti gli italiani guardano con amore e rispetto alla nostra Bandiera: in essa si riflettono la nostra storia comune e le fondamenta della nostra civiltà, in essa si riconosce la nostra comunità nazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica", conclude.

La ricorrenza è stata celebrata anche dalla premier Giorgia Meloni. "Il Tricolore - scrive la presidente del consiglio sui social - rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell'unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà". Sul tema è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Oggi celebriamo il Tricolore come simbolo dell’identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria comune e dei valori sanciti dalla Costituzione".

Il Tricolore, ha aggiunto, è il "simbolo della nostra Patria. La scuola deve essere il luogo in cui questi valori si apprendono, si coltivano, si trasmettono alle nuove generazioni. Anche per questo è importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata".