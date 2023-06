“Fiducia resta alta”. Il sondaggio premia (ancora) il governo Meloni

Le favole della sinistra, mediatica e non, si scontrano con la realtà dei numeri. Le ultime rivelazioni, riprese anche dai quotidiani più ostili al centrodestra, non ammettono opinioni divergenti. I trend sono tutti, nessuno escluso, dalla parte del governo presieduto da Giorgia Meloni. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research va in questa direzione. Se da una parte Fratelli d’Italia cresce e la metà del Paese considera il governo stabile, dall’altra, il Partito democratico firmato Schlein continua a perdere terreno. Il leitmotiv delle ultime rivelazioni è sempre lo stesso: il governo di destra-centro, seppur chiamato a guidare una situazione storica non facile, riesce a mantenere un forte contatto politico con il suo elettorato.

La fiducia verso il governo

L’ultimo catalizzatore di questa grande fiducia reciproca è, ovviamente, il Presidente del Consiglio. Al netto delle critiche che arrivano dai maggiori quotidiani progressisti, Giorgia Meloni riesce a tenere salde le mani sul volante e guidare, in questo modo, la macchina di governo con i suoi principali alleati. La fiducia verso la premier rimane stabile al di sopra del 40%, un dato che conferma la grande sintonia tra paese reale e la stanza dei bottoni. Per un cittadino su due, si legge nel sondaggio Euromedia Research, il governo Meloni è “saldo e compatto” .

Tra gli elettori di Fratelli d’Italia questa convinzione cresce fino a superare il 91%, sintomo di una fiducia conquistata sia nel Paese sia nella propria famiglia partitica. Rimane molto positivo il supporto che arriva anche dagli elettori di Forza Italia e Lega. Rispettivamente il 64,5% dei forzisti e il 66,1% degli elettori del Carroccio ritiene “stabile” il governo Meloni e il suo operato. Anche dalle fila delle opposizioni arrivano aperture di credito importanti: il 74,5% degli elettori del Terzo Polo ritengono saldo l’esecutivo di Giorgia Meloni.

Il crollo del Partito democratico

In netto calo, invece, la fiducia verso il Partito democratico e la coalizione di centrosinistra. Il trend negativo del Partito democratico è un campanello d’allarme per l’intero campo progressista. Il partito di Elly Schlein, dopo un breve periodo positivo, dovuto in gran parte all’effetto novità, perde terreno da Fratelli d’Italia e scende al 20,2% delle preferenze totali. Un calo di più di un punto percentuale che, a ben vedere, rappresenta la normale conseguenza delle sconfitte politiche e mediatiche subite dal Nazareno nelle ultime settimane.

Un dato che avvantaggia sicuramente il Movimento 5 Stelle che, infatti, stando a quanto è scritto nel sondaggio, guadagna l’1,2% e si attesa al 16,2% totale. Fratelli d’Italia, al contrario, continua a salire sfiorando la soglia del 30%. Diminuisce il consenso della Lega, ferma all’8,4% e di Forza Italia, scesa al 7% totale delle preferenze. L’intera coalizione di centrodestra ottiene il 45,2% del consenso, un dato che di per sé smonta in piccoli pezzi le sparate della sinistra giornalistica e parlamentare.

Nota del sondaggio:

Sondaggio realizzato da Euromedia Research presso un campione casuale nazionale rappresentato dalla popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimesione del comune di residenza. Sono state realizzate interviste condotte mediante mixed mode CATI/CAMI/CAWI il 27 giugno 2023. I risultati presentati sono il prodotto di una rilevazione scientifica.statistica basata su dichiarazioni anonime. Il sondaggio completo è disponibile sul sito www.euromediaresearch.it