"Forte irritazione". E scatta l'ultimatum di Schlein a Emiliano

Clima rovente in Puglia dopo i nuovi arresti a Bari, questa volta per presunti appalti truccati. Misure cautelari per sette persone, riflettori accesi sull'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio, fedelissimo del governatore Michele Emiliano. L'accusa è di corruzione e turbata libertà degli incanti. Si tratta dell'ennesimo scandalo giudiziario dopo l'inchiesta sul presunto inquinamento delle ultime elezioni regionali, delle amministrative di Bari e del voto in altri due Comuni minori. E la tensione all'interno del Partito Democratico è palpabile, come testimoniato dalla durissima nota della segretaria Elly Schlein: "Forte irritazione della segretaria per le vicende giudiziarie emerse in questi giorni" .

Nella nota diffusa in serata viene evidenziato che la Schlein ha chiesto massimo rigore e atti concreti al Pd pugliese che ci sta già lavorando e al governatore Emiliano "di aprire un netto cambio di fase in Puglia" . Un monito secco, senza arzigogoli. Il Nazareno ha ricordato che già nei giorni scorsi a Bari aveva detto che bisogna tenere lontani trasformisti e interessi sbagliati, e che serve rispetto per la comunità democratica fatta da tanti amministratori e militanti che "hanno gli anticorpi per scardinare la cattiva politica" .