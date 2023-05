"Francia e Spagna hanno ragione". Veleno di Gad Lerner sulla Meloni

Ci mancava giusto Gad Lerner a sputare veleno contro Giorgia Meloni e il suo governo, sfruttando la scia di attacchi che i due esponenti politici di Francia e Spagna avevano riservato all'esecutivo italiano sui temi rispettivamente dei migranti e del lavoro. Sul primo, il giornalista del Fatto Quotidiano non ha dubbi: " Gli aggettivi con cui Stéphane Séjourné, portavoce di Reinessance, definisce la politica del governo italiano sui migranti: 'ingiusta, disumana e inefficace', risultano inoppugnabili" .

Ironia (mal riuscita)

Nel suo lungo editoriale sul giornale diretto da Marco Travaglio esordisce con ironia (si fa per dire): " E va bene. Sfogate pure i vostri istinti patriottici. fingetevi offesi per la prosopopea dei francesi afflitti da grandeur, rinfacciategli che maltrattano i migranti come e più di noi, ironizzate sull'affanno di Macron che gareggia in xenofobia con la "sua" Meloni, ovvero Marine Le Pen ". Ma, per l'appunto, Lerner è d'accordo sul fatto che il premier Meloni, nel tentativo di risolvere in prospettiva l’emergenza immigrazione coinvolgendo l'Europa, sia "disumana". Ma non finisce qua. Perché la difesa a spada tratta della politica francese, in primis del ministro Gérald Darmanin (secondo il quale Giorgia Meloni è "incapace" di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta), è curiosa.

Il giornalista (ex Repubblica) irride infatti il presidente del Consiglio: " Ci facciamo ridere dietro dall’Europa intera promettendo di rincorrere gli scafisti 'lungo tutto il globo terracqueo' - è il suo sfogo - e chiedendo addirittura 'una gestione comune dei rimpatri delle centinaia di migliaia di irregolari presenti sul territorio europeo'" . Si fa oggettivamente fatica a comprendere che cosa ci sia da esattamente "ridere" su questi provvedimenti: lo sa solo lui. " La verità è che i nostri partner dell’Ue non prenderanno mai in considerazione la necessaria ricollocazione dei migranti che sbarcano sulle coste italiane ". E qua Gad Lerner s'attorciglia visibilmente nel suo ragionamento: perché se l'Europa fa il pesce in barile, stipulando promesse soltanto a parole, è difficile attribuire tutte le colpe alla Meloni.

La "profezia" nera