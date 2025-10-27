Fratelli d'Italia da record, cala il campo largo: sondaggio choc per Schlein e Conte

L'avanzata del centrodestra non si arresta. Nonostante le narrazioni catastrofiche della sinistra, la maggioranza incassa nuove preferenze di voto con il passare delle settimane. Con buona pace di chi dipinge l'Italia come un Paese sull'orlo del baratro a causa delle sciagurate politiche messe in campo dal governo guidato da Giorgia Meloni. Eh no, la luna di miele non è finita. Anzi, Fratelli d'Italia registra il suo record personale nell'ultimo sondaggio di Swg per La7.

La rilevazione fotografa il momento di ottima salute di FdI. Rispetto alla scorsa settimana, il principale partito di maggioranza incassa un aumento dello 0,2% e vola al 31,2%. Quindi non solo è stata raggiunta la soglia del 31%, ma addirittura è stata superata. Certamente un grande assist è arrivato dalle sgangherate battaglie portate avanti dal Partito democratico, che perde lo 0,1% e va al 22%. Numeri assai negativi per il Movimento 5 Stelle che, fresco della conferma di Giuseppe Conte come presidente, crolla dello 0,4% e scende al 12,8%.

Segue la Lega: il partito di Matteo Salvini, nonostante la flessione dello 0,3%, si mantiene sopra l'8% e si attesta all'8,2%. È di appena un punto percentuale la differenza con Forza Italia di Antonio Tajani, che guadagna lo 0,2% e si porta all'8,1%. L'Alleanza Verdi-Sinistra italiana del duo formato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni avanza dello 0,2% e si posiziona al 6,8%. Concludono i partiti con minore peso: Azione di Carlo Calenda al 3,1% (+0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,2%), +Europa all'1,6% (-0,2%) e Noi Moderati di centrodestra stabile all'1%. Le altre liste valgono il 2,7%. La quota di chi preferisce non esprimersi è del 30%, in calo dell'1%.

Il quadro delle coalizioni parla in maniera inequivocabile. Il centrodestra non si ferma più: l'asse formato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati può vantare il 48,5% delle intenzioni di voto, in aumento dello 0,1% rispetto al sondaggio di 7 giorni fa. Situazione del tutto differente per il centrosinistra: considerando il formato delle elezioni politiche del 2022, Partito democratico, Avs e +Europa si fermano al 30,4%. Neanche il campo largo riuscirebbe a sorpassare la maggioranza: aggiungendo M5S e Italia Viva, il fronte non andrebbe oltre il 45,7%. Ovvero 2,8% sotto il centrodestra.

Nota del sondaggio:

a) Sondaggio realizzato da SWG S.p.a.;

b) Committente La7 S.p.a.