Napolitano, martedì funerali di Stato con cerimonia laica a Montecitorio

La camera ardente per rendere omaggio a Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica, è prevista in Senato nella giornata di domani, domenica 24 settembre alle ore 10 alla presenza del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato. Dalle 11 l'accesso sarà valido per fino alle ore 18 e poi dalle ore 10 alle ore 16 di lunedì secondo quanto si è appreso da fonti parlamentari mentre i funerali di Stato si svolgeranno in piazza Montecitorio martedì 26 settembre, con una cerimonia laica. Per queste ragioni anche la politica si ferma come ha fatto sapere Fratelli d'Italia che ha rinviato di una settimana gli impegni previsti nelle prossime ore.

La nota di Fratelli d'Italia

" In concomitanza con l'apertura della Camera ardente per l'emerito Presidente della Repubblica Fratelli d'Italia rinvia di una settimana tutte le iniziative, compreso l'intervento del Presidente Giorgia Meloni, previste per domani ": lo ha annunciato Fratelli d'Italia che ha rinviato al prossimo week-end le iniziative che avrebbero visto la Kermesse " L'Italia Vincente. Un anno di risultati ", a partire dall'intervento della premier all'Auditorium della Conciliazione previsto per domenica mattina 24 settembre. " Seguiranno poi ulteriori comunicazioni ", hanno fatto sapere i capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan.

Successivamente, anche il Partito Democratico ha deciso di annullare tutte le iniziative previste nei prossimi giorni in segno di cordoglio e partecipazione al dolore per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il ricordo di Putin

Tra i ricordi che arrivano dall'estero c'è anche quello del presidente russo, Vladimir Putin, che ha ricordato Napolitano come " uno statista eccezionale e un vero patriota italiano ". In questo ha voluto omaggiare e ricordare l'ex capo dello Stato in un telegramma inviato al presidente Mattarella come riporta la testata Ria Novosti. " Nella sua giovinezza - sostiene Putin - Napolitano lottò coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza e poi ha servito fedelmente per molti anni il suo paese, anche come presidente e in altre alte cariche governative ". Putin conclude il suo pensiero ricordando di di aver avuto la fortuna di parlare con Napolitano in diverse occasioni e " conserverà per sempre un caro ricordo ".

Il ricordo del Festival Giffoni