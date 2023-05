"Sono il centro del mondo". Meloni e gli auguri per la Festa della mamma

Oggi è il loro giorno, di coloro che ci hanno tenuto in grembo per nove mesi e che ci hanno consentito di vedere la luce. In occasione della Festa della mamma anche la politica ha voluto scrollarsi di dosso la quotidiana istituzionalità: in molti hanno affidato ai propri social un pensiero sulla ricorrenza, chi con una foto in compagnia della propria madre e chi invece limitandosi a una breve considerazione personale in onore della maternità e dell'influenza sociale delle madri.

L'emozionante messaggio di Meloni

Dal suo canto Giorgia Meloni non ha mai nascosto il legame strettissimo con la mamma, definita più volte la sua guida nonostante le molte difficoltà riscontrate nella vita che l'hanno portata a crescere da sola due figlie. " Grazie per aver sempre creduto in me, mamma ", ha scritto il presidente del Consiglio.

Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore.

Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo. pic.twitter.com/qr1g4PYc6b — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 14, 2023

Il capo del governo ha pubblicato sui propri canali social la foto al fianco di Anna Paratore, che nella sua esperienza di vita di certo non ha fatto mancare forza e coraggio: " E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore ". Inoltre ha voluto rivolgere un augurio a tutte le mamme, definite " il centro del mondo ".

In mattinata Meloni, intervenuta in occasione della sua presenza all'adunata nazionale degli Alpini a Udine, ha posto l'attenzione sull'importanza dei principi dell'appartenenza e della Patria: " E se c'è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della Festa della mamma. Dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare. C'è bisogno di momenti come questi ".

Gli auguri dei ministri

Anche diversi esponenti dell'esecutivo di centrodestra hanno esplicitato i propri auguri. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto gli auguri a tutte le mamme: " Anche a quelle che ci guardano da lassù. Ti voglio bene mamma, oggi come allora ". Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha dichiarato che le mamme rappresentano un " esempio di forza, coraggio e dedizione ". E ha voluto dedicare un pensiero particolare a tutte quelle che dovranno trascorrere questo giorno lontane dai propri cari per essere al servizio del Paese.

#tivogliobenemamma oggi come allora.Auguri a tutte le mamme anche a quelle che ci guardano da lassù pic.twitter.com/gXrNiJY8AX — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 14, 2023

Il titolare del dicastero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha rivolto i suoi " piu cari auguri " a tutte le mamme in occasione della festa dedicata a loro. Anche Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, ha postato una foto con sua madre e ha allegato un commento: " Un augurio e un grazie speciale a tutte le mamme che con coraggio e amore affrontano le sfide più difficili per i propri figli. Alla mia mamma va un pensiero particolare. Con tutto il cuore: grazie ".

Il ricordo di Conte