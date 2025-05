"Hanno rotto le p...". Bufera su Salvini per la battuta contro i toscani

Ascolta ora 00:00 00:00

Bufera e polemiche senza fine contro Matteo Salvini. Durante un incontro con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è lasciato scappare una battuta (poco elogiativa) nei confronti dei toscani, che ha fatto storcere il naso a diversi abitanti della regione del Centro-Nord Italia. La scena nel mirino è avvenuta nel momento in cui il governatore Marsilio gli stava spiegando che il Montepulciano d'Abruzzo fosse il vino più conosciuto ed esportato rispetto invece al Nobile di Montepulciano, in provincia di Siena. Si tratta di due varietà diverse ma i cui nomi confondono e sul cui confronto i produttori hanno sviluppato una discreta rivalità. A quel punto Salvini ha prontamente risposto: " Ah sì? Meglio, perché i toscani hanno rotto le palle ".

Parole che sono state rese note dall'emittente locale Rete8 e che poi sono state ampiamente e ferocemente criticate da molti utenti sotto al post su Facebook del medesimo network. Tra le personalità di spicco è intervenuto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato la " mancanza di senso istituzionale delle dichiarazioni di Salvin i". Il presidente del consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo (sempre del Pd), le ha definite " vergognose e indegne di un ministro ", mentre per l'assessora Serena Spinelli "Salvini ce l'ha con i toscani perché non capisce una terra che rifiuta i suoi slogan contro l'immigrazione e contro tutto ciò che lui reputa 'diverso'. I suoi messaggi sono lontani anni luce dalla cultura civica, democratica e solidale della nostra regione ''. Anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non si è autoescluso dai commenti, parlando dei " soliti pensieri raffinati e profondi " del vicepresidente del Consiglio.

Pronta la replica del diretto interessato: " Con il presidente Marsilio, ieri, ho scambiato qualche battuta amichevole sul vino a margine del nostro incontro sulle infrastrutture abruzzesi – ha dichiarato Salvini dopo la tempesta mediatica –. E gli ho raccontato che mi piace scherzare sempre con la mia fidanzata sul fatto che ormai sono quasi toscano, perché mangio e bevo toscano tutti i giorni, fra un po' mi verrà anche l'accento fiorentino... è incredibile che a sinistra cerchino l'ennesima polemica: su, fatevi una risata ogni tanto! ". Per poi rimarcare, poco più tardi: " Inviterò al ministero i produttori del Montepulciano d'Abruzzo e del Nobile di Montepulciano, coi relativi amministratori dei territori - ha concluso il ministro -.

Sono entrambe eccellenze italiane da promuovere al di là del legittimo orgoglio di campanile e di battute che, da Toscano orgogliosamente acquisito da ormai sei anni, non devono diventare polemica politica

".