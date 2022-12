"Da imputato processi veloci...". Ora Saviano si lamenta della giustizia

Ora è un problema anche se la giustizia funziona. Pensieri e parole di Roberto Saviano, atteso oggi in tribunale per la terza udienza del processo che lo vede imputato dopo la querela del premier Giorgia Meloni. La storia è ormai nota: nel 2020, ospite di “Piazzapulita” di Corrado Formigli, lo scrittore definì “bastardi” l’attuale primo ministro e il leader leghista Matteo Salvini dopo aver visto un servizio sui migranti. I due politici decisero di sporgere querela, i giudici di rinviarlo a giudizio con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa. Il processo è entrato nel vivo, ma per l’autore di “Gomorra” non va bene.

L’ultima trovata di Saviano

“Se per una minaccia mafiosa, che ho subìto 15 anni fa (era il lontano 2008 e si celebrava, dinanzi alla Corte d'Assise di Appello di Napoli, il processo Spartacus che vedeva tra gli imputati i boss del clan dei casalesi), non si è ancora nemmeno celebrato il giudizio di Appello, in questo caso sono fiducioso che ci siano tutte le condizioni perché, al contrario, il processo metta il turbo” , l’analisi di Saviano in un post pubblicato lunedì sui social.

La chiusura, invece, cela un filo di vittimismo: “Quando sono vittima la giustizia ragiona per ere, quando sono imputato va spedita. Come si dice: l’importante è che sia equa e che trionfi, no?” . Solitamente ci si lamenta per la lentezza della giustizia italiana, una delle piaghe del Paese. Per l’intellettuale, invece, il problema è il contrario: come si azzardano a rispettare i tempi del processo?

“Questo processo è una vera e propria eccezione”