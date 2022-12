“Ipotesi soglia a 40 euro col Pos”. Al vaglio una modifica per i pagamenti elettronici

Domani l'Europa si esprimerà sulla manovra di Bilancio ma, già prima che arrivi il responso, il governo ha modificato il limite minimo per far scattare l'obbligo di pos per i commercianti. Una misura già comunicata da Giorgia Meloni, che nei giorni precedenti aveva giù chiarito che il limite dei 60 euro non era fissato ma era un'ipotesi in corso di valutazione. Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ha riferito che " il governo, in accordo con la Commissione europea, sta ragionando sulla possibilità di portare da 60 a 40 euro la soglia per i pagamenti che si possono effettuare senza pos ".

La discussione sul pos è stata una delle più accese nelle ultime settimane. L'opposizione si è schierata contro la misura dopo l'introduzione dell'obbligo totale lo scorso giugno da parte del governo di Mario Draghi. Molti, davanti alla proposizione di un tetto minimo per l'obbligatorietà, hanno fatto pressioni sul governo affinché studiasse un sistema per l'eliminazione delle commissioni, in modo tale da abbassare (o annullare) il limite. Il premier, però, ha fatto notare che questa misura non è attuabile perché incostituzionale. La moneta elettronica, come spiegato da Giorgia Meloni, è uno strumento di pagamento privato.