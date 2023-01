"Dopo l'arresto di Messina Denaro": cosa dicono i sondaggi

Dopo un periodo di lieve flessione, Fratelli d'Italia inizia a risalire la china, e lo fa con maggior decisione soprattutto dopo la cattura del boss Matteo Messina Denaro: a spiegare su La7 le dinamiche dei recenti sondaggi è il direttore di Euromedia Research Alessandra Ghisleri.

Le intenzioni di voto, fino a qualche giorno fa, avevano messo in evidenza un calo dei consensi, presumibilmente per via dell'annosa questione del mancato taglio delle accise sui carburanti. Ospite di "L'aria che tira", Ghisleri si dice non sorpresa di questa variazione dovuta agli importanti sviluppi legati alle recenti vicende di cronaca.

"La gente risponde su tutto quello che è l'attualità" , spiega il direttore di Euromedia Research. "Quindi la settimana scorsa, fino a domenica, l'argomento fondamentale era lo sciopero dei benzinai" , aggiunge, "che ha messo in scacco la maggioranza, perché per la prima volta sia il governo sia Giorgia Meloni sia il partito Fratelli d'Italia retrocedevano di qualche punto" . Una flessione comunque non pesante, vista l'elevata percentuale di consenso registrata anche in quella fase. "Non era la fine di una luna di miele, dato che rimanevano sempre su valori molto alti, però avevano una retrocessione" , precisa Ghisleri. Qual è il dato che avrebbe determinato questa nuova inversione di tendenza? "Nei sondaggi successivi alla cattura di Messina Denaro, ovviamente si vede un certo entusiasmo da parte dell'elettorato" , e questo anche se la fiducia su Giorgia Meloni "non ritorna al di sopra del 40%, per ora resta sotto" .

I veri equilibri all'interno del centrodestra si potranno valutare solo alla conclusione delle prossime consultazioni elettorali. "Da tenere sotto controllo il fatto che tra meno di un mese si voterà alle Regionali. E lì si vedrà davvero la disposizione del centrodestra" , dice infatti Ghisleri a Myrta Merlino e agli ospiti in studio. "Perché se FdI riuscirà a vincere con un vantaggio importante, cannibalizzando tutto l'elettorato dei suoi alleati, allora ci sarà necessariamente la necessità, sia della Lega che di Forza Italia di porre quelli che sono i propri perimetri".

I dati dei sondaggi forniti da Euromedia Research collocano il gradimento nei confronti di Fratelli d'Italia al 28,2%, in netto vantaggio rispetto ai più immediati inseguitori, vale a dire il Movimento CinqueStelle (17,5%) e il Partito democratico, ancora alle prese con la fase di transizione del post Letta (16,7%). La Lega di Matteo Salvini si assesta al 9%, mentre il Terzo Polo, nato dall'alleanza tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, raggiunge l'8,3%: chiude la lista dei partiti con maggiori consensi Forza Italia, ora al 7%.