Il lutto di Occhiuto, la solidarietà di tutti

Non è bastato il tempestivo intervento dei sanitari che nella serata di venerdì hanno soccorso il figlio trentenne dell'ex sindaco di Cosenza, il senatore Mario Occhiuto. Il giovane è spirato all'ospedale Annunziata poco dopo. Francesco Occhiuto, stava concludendo il dottorato di ricerca in Psicologia. Era il più grande dei tre figli del senatore di Forza Italia, e nipote del governatore della Calabria Roberto. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe precipitato dall'ottavo piano del palazzo dove viveva insieme con la famiglia nel centro di Cosenza.

Il mondo della politica si è stretto intorno alla famiglia del senatore azzurro. Ai fratelli Occhiuto è arrivato anche l'ideale abbraccio di tutto il partito di Forza Italia per mezzo delle parole che il segretario Antonio Tajani ha affidato ai suoi profili social. «Con tutto il partito sono fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio - scrive il ministro degli Esteri su X -. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve».

«In questo momento di grande dolore - scrive su X la premier - desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari». Oggi verrà effettuata l'autopsia disposta dalla Procura di Cosenza sul corpo del giovane.