"Macché Fazio, patrimoniale e M5S". Renzi boccia la linea Schlein

Le ricette proposte dal Partito democratico non solo sono state prontamente bocciate dagli elettori, ma riescono a creare scompiglio anche tra le opposizioni che da ottobre non sono ancora riuscite a fare fronte comune. Di certo l'asse del nuovo Pd totalmente sbilanciato a sinistra non aiuta. Un netto "no" all'agenda sposata dalla galassia dem è arrivato da Matteo Renzi, che ha colto la palla al balzo per rimarcare le proprie distanze da una formazione politica sempre più simmetrica al Movimento 5 Stelle.

Renzi boccia le ricette del Pd

Da tempo il leader di Italia Viva ha invitato le opposizioni ad abbandonare un atteggiamento pregiudiziale, chiedendo invece di sposare un approccio pragmatico che nel merito valuterà ogni singolo provvedimento del governo guidato da Giorgia Meloni. Cosa ha risposto la sinistra? Evocando il pericolo del fascismo, lanciando l'allarme per una deriva autoritaria, facendo l'occhiolino alla patrimoniale e allungando la mano al M5S per fare da sponda al reddito di cittadinanza. In tutto ciò il riformismo in casa Pd è finito sotto al tappeto.

Ed è proprio su questo punto che Renzi, intervenuto in occasione dell'assemblea nazionale del partito a Napoli, ha pungolato Elly Schlein per la strategia fallimentare che evidentemente intende continuare a portare avanti: " La nostra tesi è che non si manderà a casa il governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il grande problema del martirio di Fabio Fazio. Non si manderà a casa Meloni, si stupiranno gli amici del nuovo Pd, chiedendo la patrimoniale o insistendo sul reddito di cittadinanza ".

L'ex presidente del Consiglio ha in mente uno schema del tutto differente da quello del Partito democratico, impegnato nell'intestarsi battaglie di facciata che non hanno avuto riscontri positivi tra gli italiani. " Si manderà a casa questo governo costruendo un'alternativa riformista, senza aggredirli ma incalzandoli ", ha aggiunto il senatore di Firenze.

La lezione a Schlein

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la dura contestazione di alcuni attivisti contro Eugenia Roccella, il ministro per la Famiglia che al Salone del Libro è stato zittito e a cui è stato impedito di presentare il suo volume. A sinistra hanno confuso i concetti di dissenso e di censura. Da qui il monito di Renzi a chi ha rivendicato una presunta superiorità etica: " È stato il momento nel quale i presunti oppositori di Giorgia Meloni si sono rivelati per quello che sono: i migliori amici di Giorgia Meloni ".

Da parte del leader di Italia Viva non sono tardate ad arrivare parole sferzanti all'indirizzo del governo di centrodestra, accusato di non avere le idee chiare e di essere " velleitario ". Allo stesso tempo però ha voluto respingere la tesi secondo cui l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sarebbe autoritario e pericoloso per la democrazia del nostro Paese: " Siamo in presenza di un governo autoritario? Macché. Non è un governo fascista. Non va esposto alla polemica europea come un governo che ci porta alla deriva autoritaria ".

Pure sul fronte della Rai la bordata al Pd è stata senza mezzi termini. Di fatto Renzi ha preso di mira la tesi secondo cui gli addii di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata sarebbero una testimonianza dell'intenzione del governo di occupare la tv pubblica: " Non si può far pensare agli italiani che quello sia l'inizio di un percorso autoritario. Chi va via lo fa per il portafogli o per fare il capolista alle europee. Non è una scelta di cuore, è legata al portafoglio. La sinistra anziché incalzare sulla politica insiste sui santini, ma in Italia non c'è una piazza dei martiri ".

Le insidie del 2024

Il senatore di Firenze ha voluto rivolgere un augurio di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele per accertamenti programmati: " È un uomo che combatte con una grinta e una forza che come avversari politici ammiriamo commossi ". Successivamente ha posto l'attenzione sulle elezioni europee che si terranno tra il 6 e il 9 giugno 2024, un appuntamento politico cruciale che potrebbe segnare anche il destino del Pd.