"Assume sostanze pesanti...". Majorino choc contro Calenda

Imperversa la bufera fra i partiti dell'opposizione: adesso è scambio d'accuse e feroce botta e risposta fra il segretario di Azione Carlo Calenda e il candidato della sinistra per la Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino. Lo scontro fra i due finisce nel triviale.

Tutto parte da un intervento di Calenda. Intervenuto a Brescia al Teatro Der Mast per presentare i 10 candidati della lista del Terzo Polo, il politico è stato raggiunto dalle agenzie di stampa e ha approfittato dei microfoni per lanciare uno dei suoi strali diretti al leader del M5s Giuseppe Conte e all'europarlamentare dem.

" Conte ha appena annunciato che chiuderà tutti i termovalorizzatori, che l'accordo che con Majorino prevede questo e quindi vuole dire tornare alle discariche ", ha attaccato Calenda. " C'è una coalizione a sinistra che è contraria alla crescita, alle infrastrutture ", ha proseguito.

Non si è fatta attendere la replica di uno stizzito Pierfrancesco Majorino. Evidentemente punto sul vivo, il candidato alla presidenza della Regione Lombardia ha calcato parecchio la mano. " Calenda dice che vogliamo chiudere tutti i termovalorizzatori? O è impazzito o assume sostanze pesanti ", è stato il suo secco commento, come riportato da AdnKronos. Un'uscita alla quale, molto probabilmente, Calenda non esiterà a rispondere per le rime.

Terreno di battaglia, dunque, la Regione Lombardia, dove lo scontro, a poche settimane dal voto (domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023), si sta facendo sempre più acceso. Il governatore uscente Attilio Fontana si conferma in vantaggio, mentre gli avversari continuano ripetutamente a beccarsi fra di loro.