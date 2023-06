"Mi dà del putiniano?". Conte litiga con Vespa e chiama la claque

Migranti, guerra in Ucraina, crescita economica. L'intervista di Bruno Vespa a Giuseppe Conte, in occasione del Forum in Masseria a Manduria, si trasforma presto in un vivace battibecco tra i due. Il presidente del Movimento 5 Stelle, inchiodato dal conduttore di Porta Porta su alcune contraddizioni del leader grillino, si scompone in maniera evidente. I ruoli (incredibilmente) si ribaltano e Conte diventa quasi in un insistente intervistatore del padrone di casa.

Dopo le classiche accuse al governo sulla gestione del Pnrr - e dopo avere teso la mano alla Schlein su un dialogo con il Partito Democratico - a inizio dialogo Conte tende a sminuire l'accordo sui migranti e il recente viaggio di Giorgia Meloni a Tunisi, affermando che per ora " la svolta è solamente a parole ". Vespa gli fa notare che in Tunisia il presidente del Consiglio si sia presentato con la Von der Leyen e con il premier olandese Rutte, storico falco della redistribuzione dei migranti. " I problemi in quel Paese non si risolvono con una visita ", è l'altro affondo di Conte.

Vespa gli chiede poi se è veramente convinto che non dando più armi all'Ucraina la situazione può migliorare. " Ma lei è davvero convinto, invece, che noi dando armi non abbracceremmo un conflitto mondiale e scapperà anche un incidente nucleare? Mi risponda ". Naturalmente il giornalista replica moderatamente che lui non può garantire proprio nulla, non ricoprendo ruoli istituzionali. Ma Giuseppi è imperterrito: " Non sarebbe stato più opportuno e saggio sedersi a un tavolo per un negoziato con Putin? ". " È Putin che non vuole mediare ", ribatte prontamente Bruno Vespa. " Ah, quindi lei ha parlato con lui? ", risponde Conte il quale ignora (o fa finta di ignorare) i tentativi portati direttamente avanti da Draghi e da Macron nei mesi scorso con il presidente russo, che ha sempre rifiutato qualsiasi trattativa di pace. " Avete paura di costruire un tavolo negoziale? ", prosegue l'assurdo refrain di Conte.

Ed è proprio che quest'ultimo, in palese difficoltà, sbotta definitivamente in un successibo passaggio. Vespa non ci sta e lo interroga su questo preciso punto: " Per lei è irrilevante che un Paese sovrano venga invaso? ". Conte, ancora una volta, non risponde e perde le staffe: " Così mi offende. Mi vuole dare del filo-putiniano? Se lei mi dice questo, mi sta dando del putiniano e offende la posizione politica e strategica di un intero movimento ". Poi, dall'ex presidente del Consiglio parte una lunga supercazzola al termine della quale parte un timidissimo applauso dalla platea presente a Manduria. " Voi dovete applaudire più forte. Fatevi sentire! Non solo qui, ma anche al governo. Ovunque io giro nel Paese, tutti quanti mi date ragione - sono le parole dal vago aspetto narcisista - ma se restate in silenzio non potete poi lamentarvi ".