Annullato lo sbarco a Pesaro: nuovo porto assegnato a Sea-Eye 4

La nave tedesca Sea-Eye 4, dell'omonima Ong, in queste sta navigando verso nord, risalendo la costa siciliana, con 109 migranti e 2 cadaveri a bordo. Sono stati recuperati con due diversi interventi, come spiega lo stesso equipaggio in una nota diffusa via social. Non sono state fornite ulteriori informazioni, quindi non è chiaro se si sia trattato di interventi coordinati con le autorità italiane o se, invece, le operazioni siano state eseguite in contrasto con il decreto di Matteo Piantedosi.

Quel che però è certo è che in un primo momento alla nave era stato assegnato il porto di Pesaro, sul versante adriatico, tra le proteste della stessa Sea-Eye 4 che ne aveva lamentato l'eccessiva distanza. Successivamente, nella tarda serata di ieri, c'è stato un cambiamento di programma. A rivelarlo è stato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, uno dei più critici contro il governo per l'assegnazione del porto della sua città alla nave della Ong. " Eravamo e rimaniamo pronti per una accoglienza seria e diffusa. Spero che abbiano deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro ", ha detto il sindaco, anche se non è chiaro cosa intenda con " porto più vicino e sicuro ", visto che anche Pesaro, senza paura di smentite, risulta essere un porto sicuro.

Non è stato ufficialmente dichiarato quale sia il porto scelto in alternativa a quello di Pesaro ma stando a informazioni open source risulta che la nave Sea-Eye in queste ore stia facendo rotta verso Napoli. La Ong, così celere nel comunicare l'assegnazione del porto di Pesaro, con conseguenti proteste, non si è premurata di informare quanti azzannano il governo che lo stesso ha acconsentito ad aprire allo sbarco in una città più vicina. Una scelta probabilmente dettata dal netto peggioramento delle condizioni meteo-marine a partire dai prossimi giorni.