A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Precedenza a chi arriva da Paesi vicini per cultura"

"Ho letto sui giornali italiani che due ragazze olandesi sono state stuprate qui a Milano da parte di giovani africani e non possiamo accettarlo, non deve succedere più", ha aggiunto dal palco in Piazza Duomo Geert Wilders, leader olandese di Pvv. "Dobbiamo fermare l'immigrazione dai Paesi islamici, basta, neanche uno, sono criminali che vogliono seguire la legge della sharia - ha aggiunto -, dovrebbero essere espulsi dai nostri paesi". "Guardate Milano, motore economico dell'Italia oggi è la capitale delle baby gang, terrorizzata da questi giovani immigrati criminali e io dico che li manderemo via, dovete andarvene", ha detto ancora. Il leader del partito olandese ha citato più volte Oriana Fallaci, "una profetessa che ci aveva avvertiti sull'Islam, che nelle nostre città c'è un'altra città che è governata dal Corano - ha spiegato -. La jihad trionferà, ci diceva, e distruggerà il mondo che siamo riusciti a costruire, Oriana Fallaci ha detto tutto questo 25 anni fa. Il nostro popolo è stato stravolto da decenni di immigrazione illegale di massa, clandestina, proveniente da paesi islamici". Infine Wilders si è complimentato con Matteo Salvini. "Matteo congratulazioni per la tua recente vittoria contro i pazzi pm di Palermo - ha concluso -. Nessuno, nessuno potrà mai mettere a tacere Matteo Salvini".

