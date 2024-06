"Molte cose in comune con la Salis". Ma Vannacci gela così la giornalista

Ascolta ora 00:00 00:00

Dai campi di battaglia ai diverbi politici nei salotti televisivi. Il generale Roberto Vannacci perde il pelo ma non il vizio e risponde colpo su colpo alle provocazioni dei giornalisti progressisti. Il teatro dello scontro è lo studio di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. L’oggetto, nemmeno a dirlo, è l’eterna sfida a distanza con Ilaria Salis, anche lei neo-eurodeputata dopo l'elezione con Avs.

Incalzato dalle domande pungenti di Mirella Serri, giornalista de La Stampa, il militare non si tira indietro e sfida sia la firma del quotidiano torinese sia l’intero studio antagonista. "Lei Vannacci ha un procedimento giudiziario, quindi con la Salis potete avere parecchie cose in comune" , esordisce la penna della Stampa attaccando aspramente il militare. Secca la replica di Vannacci che non si fa attendere e passa al contrattacco: “Ricordo alla Serri la differenza tra un indagato e una pluricondannata…". "Sicuramente – continua l’eurodeputato del Carroccio - con lei non abbiamo in comune la fedina penale" .

Una replica difficilmente contestabile. Il “curriculum” dell’insegnante, d’altronde, parla chiaro: a carico della neo-deputata di Avs risultano due condanne definitive. La prima, sulla quale si è tanto discusso, è per reato di invasione di edifici pubblici. La seconda, altrettanto certificata, per resistenza a pubblico ufficiale, in occasione degli scontri che nel novembre 2014 vedono coinvolto il suo collettivo contro la polizia per impedire lo sgombero degli alloggi al Corvetto. Due sentenze che giocano a favore degli argomenti portati sul tavolo da Vannacci.

Ma la giornalista continua e accusa il generale di essere troppo giustizialista. Da qui il generale perde le staffe e risponde. Prima sul metodo: "Perché mi interrompe sempre? – attacca - Faccia la persona educata, sia educata signora" . Poi direttamente nel merito del suo procedimento: "Nel mio caso – spiega il generale - il pm aveva chiesto di archiviare, il giudice ha ritenuto di non accettare e il 25 settembre discuteremo questo caso giudiziario nelle sedi opportune, non ho alcun problema, questo è quello che prevede la giustizia ".

Le parole del generale fanno riferimento all’accusa di: il gip del tribunale militare di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione della procura nei confronti di Vannacci, indagato per alcune frasi contenute nel suo libro "Il mondo al contrario".