Abbonati
In evidenza
Interni

Il sindaco di Reggio Emilia attacca Hamas. Francesca Albanese: "Bisogna capirli"

Alla consegna del tricolore cispadano il primo cittadino è stato contestato per la condanna verso Hamas dalla relatrice dell'Onu

Il sindaco di Reggio Emilia attacca Hamas. Francesca Albanese: "Bisogna capirli"
00:00 00:00

La consegna di un'onorificenza a Francesca Albanese diventa l'occasione di una contestazione per il sindaco di Reggio Emilia.

Marco Massari, primo cittadino del capoluogo di provincia emiliano, prendendo la parola, ha esordito cosi: "Credo che dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas, non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza". E, dopo questa frase, è arrivato un applauso. Ma, poi, ha proseguito aggiungendo: "E credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostacoli siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace". Da qui in poi sono partiti i fischi e le urla dal palco e dalla platea. “Ma cosa dici?”, ha gridato immadiamente uno spettatore. E ancora: “Chi ha cominciato il 7 ottobre? Vergognati”. E, infine, qualcun altro, riferendosi alla
relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha detto: “Sei tu che non hai capito le sue parole”.

A quel punto ha parlato Albanese che ha subito redarguito il primo cittadino: “Il sindaco si è sbagliato. Ha detto una cosa che non è vera: la pace non ha bisogno di condizioni”. E subito dopo ha aggiunto: "Terroristi, terroristi. Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però bisogna capirli, chiedersi che cosa chiedono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al centro della discussione". Giustificazionismo allo stato puro. Ma non solo. Albanese, con le sue parole, sembra quasi lodare i terroristi di Hamas: "Stanno animando una rivoluzione globale che ci sta facendo pensare non solo a chi sono loro, a chi siamo noi, come organizzazioni, come entità pubbliche, come stati, come individui. E quindi dobbiamo dirla a tutti quanti oppure no questa cosa?". Poi, con tono piccato, si chiede: "Condanniamo il 7 ottobre? Eh sì, l'abbiamo condannato! Quante altre volte lo dovremmo condannare? Ma abbiamo bisogno di dire ogni volta 7 ottobre e parlare degli ostaggi, non parlando dei 10.000 palestinesi rinchiusi a languire nelle carceri?".

Infine, Albanese saluta il pubblico con una ramanzina al sindaco di Reggio Emilia: "Non ricomincerò un altro comizio per la giustizia, però voglio dire, io il sindaco non lo giudico, lo perdono, però mi deve promettere che questa cosa non la dice più".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica