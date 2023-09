"Non in nostro nome". Pd contro la dedica a Berlusconi a Palazzo Lombardia

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni e Regione Lombardia ha deciso di intitolargli il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia. "Imprenditore visionario e innovativo, uomo delle istituzioni e politico lungimirante, protagonista nello sport" , recita la targa celebrativa esposta durante la cerimonia alla presenza della figlia Barbara, del fratello Paolo e di numerosi esponenti politici del centrodestra, nonchè degli amici di una vita, come Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Uno straordinario omaggio al fondatore di Forza Italia, anche se non mancano le polemiche: anche in questa occasione il Partito Democratico ha ribadito la sua ossessione nei confronti del Cavaliere.

"Le battute sessiste, il bunga bunga, le citazioni in condanne per mafia del suo amico Dell'Utri, la 'nipote di Mubarak', il suo sbarco su TikTok, il G8 di Genova. Questo è quello che viene in mente alla nostra generazione quando sente il nome di Silvio Berlusconi" , le parole in una nota di Paolo Romano, consigliere regionale del Pd, e Marco Redolfi, segretario regionale dei Giovani Democratici lombardi. L'ennesimo tentativo di denigrare la figura del Cav, persino in occasione di una ricorrenza così importante: "Noi Giovani Democratici lombardi lo ricorderemo sempre come colui che ha contribuito a condannare il nostro futuro con i suoi tagli all'istruzione, i condoni e le spese a pioggia, oltre che per lo svilimento di qualsiasi etica in politica e il primato degli interessi personali su quelli collettivi" .